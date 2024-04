Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πως οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν να στέλνουν όπλα και υλικό στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα», μετά την έγκριση από το Κογκρέσο πακέτου χρηματοδοτήσεων που περίμενε ανυπόμονα το Κίεβο.

«Θα υπογράψω την πρόταση νόμου και θα απευθυνθώ στον αμερικανικό λαό μόλις φθάσει στο γραφείο μου», εντός της ημέρας, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε οριστικά χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) γιγαντιαίο πακέτο περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, καρπό πολύμηνων, εξαιρετικά τεταμένων και κοπιωδών παζαριών.

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία. Είχε εγκριθεί ήδη το Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

I am grateful to the United States Senate for approving vital aid to Ukraine today.

I thank Majority Leader Chuck Schumer @SenSchumer and Republican Leader Mitch McConnell @LeaderMcConnell for their strong leadership in advancing this bipartisan legislation, as well as all US…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2024