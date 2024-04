Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα επεισόδιο σε σχολείο της Ουαλίας και ένα πρόσωπο συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι δεν αναζητά άλλους υπόπτους.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο, ωστόσο σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο WalesOnline δύο μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν από μαχαίρι κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στο οποίο ενεπλάκησαν δύο μαθήτριες.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν έντονη αστυνομική παρουσία καθώς και μεγάλο αριθμό ανθρώπων που περίμεναν έξω από τις πύλες του σχολείου.

Ιδιαίτερα τρομακτικό είναι ένα βίντεο που κατέγραψε όσα ακολούθησαν το επεισόδιο. Ένα αγόρι ακούγεται να φωνάζει «αυτό το κορίτσι μαχαιρώθηκε» στο σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο λίγο μετά την επίθεση στο σχολείο Άμαν Βάλεϊ στο Άμανφορντ της Ουαλίας το απόγευμα της Τετάρτης.

Το απόσπασμα φαίνεται να δείχνει δύο κορίτσια στο έδαφος σε εξωτερικό χώρο του σχολείου, προτού το ένα απομακρυνθεί από το προσωπικό. Η άλλη μαθήτρια υποστηρίζεται από εργαζόμενους του σχολείου, καθώς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αδειάσουν το σημείο από μαθητές που παρακολουθούσαν την επίθεση να εκτυλίσσεται.

Ένα αγόρι ακούγεται να λέει: «Αυτό το κορίτσι μαχαιρώθηκε», ενώ ένα άλλο ακούγεται να λέει: «Κάποιο κορίτσι μόλις μαχαιρώθηκε», ενώ ένας δάσκαλος διατάζει τους μαθητές να «πάνε στην τάξη τώρα».

Footage from School in Ammanford, South Wales following attack on 3 people with a teacher being stabbed.

Suspect has been arrested.

