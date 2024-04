Άλογα εθεάθησαν να καλπάζουν ελεύθερα σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, προς μεγάλη έκπληξη περαστικών και αυτοκινητιστών, σύμφωνα με την αστυνομία και μέσα ενημέρωσης.

Σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται δύο ζώα, το ένα λευκό και γεμάτο αίματα και το άλλο μαύρο, να καλπάζουν σε μια λεωφόρο, προσπερνώντας ένα σκούτερ και μοιάζοντας κάποια στιγμή να πέφτουν πάνω σ’ ένα ταξί, αφού πέρασαν μια διασταύρωση με κόκκινο.

Τα άλογα φαίνονται στα βίντεο να είναι σελωμένα και φέρουν ηνία και χαλινάρια.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Telegraph, συνολικά 5 άλογα έχουν θεαθεί να περιφέρονται ελεύθερα στο κέντρο του Λονδίνου και φέρεται ότι το έσκασαν στη διάρκεια πρόβας για παρέλαση στο Ουέστμινστερ, κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η αστυνομία της πρωτεύουσας ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X πως ειδοποιήθηκε γύρω στις 08:40 (τοπική ώρα, 10:40 ώρα Ελλάδας) ότι ζώα είχαν απελευθερωθεί και έθεσε υπό έλεγχο δύο απ’ αυτά σε μια λεωφόρο της συνοικίας Λάιμχαουζ, στο ανατολικό Λονδίνο.

«Περιμένουμε τον στρατό για να τα παραλάβει και να τα μεταφέρει σε έναν κτηνίατρο», διευκρίνισε η αστυνομία.

