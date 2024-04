Ο Alec Baldwin πέταξε το κινητό γυναίκας που του ζητούσε επίμονα να πει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ο γνωστός ηθοποιός Alec Baldwin καταγράφηκε σε βίντεο να πετά το κινητό μιας γυναίκας η οποία τον πλησίασε μέσα σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και του ζητούσε επίμονα να πει στην κάμερα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Όπως θα δείτε στα πλάνα ο ηθοποιός φαίνεται να περιμένει την παραγγελία του, ενώ μιλά στο κινητό του.

«Alec, μπορείς σε παρακαλώ να πεις ‘Λευτεριά στην Παλαιστίνη’ μια φορά»,του λέει η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την New York Post παρουσιάζει το podcast με τίτλο Crackhead Barney & Friends.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl

— Crackhead Barney & Friends (@CHBAF) April 22, 2024