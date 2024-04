Ένας Νιγηριανός πρωταθλητής σκακιού κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο μαραθώνιο του παιχνιδιού που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Ο 29χρονος Tunde Onakoya για να σημειώσει το νέο ρεκόρ χρειάστηκε να παίξει σκάκι ασταμάτητα για 58 ώρες στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Onakoya έπαιξε με τον Shawn Martinez, έναν Αμερικανό πρωταθλητή στο σκάκι και τώρα ελπίζει πως θα καταφέρει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για να τα επενδύσει στην εκπαίδευση των παιδιών σε ολόκληρη την Αφρική.

Εκατοντάδες ήταν οι υποστηρικτές από τη νιγηριανή κοινότητα της πόλης που έδωσαν το «παρών» στην εμβληματική πλατεία για να τον χειροκροτήσουν. Έπαιζαν μουσική και του έδιναν ενέργεια προμηθεύοντάς τον με γεύσεις από τη Νιγηρία, όπως το jollof, το αγαπημένο εθνικό πιάτο της χώρας.

Tunde Onakoya, a chess master from Ikorodu, Nigeria, is being supported as he attempts to break the Guinness World Record with a 58-hour Chess Marathon on April 17, 2024, in New York, USA. pic.twitter.com/79a9pjA2hz

