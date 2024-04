Ο Benny Hill ήταν πολυεκατομμυριούχος αλλά κολλούσε τις σόλες των χαλασμένων παπουτσιών του

Οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται τον Βρετανό κωμικό Μπένι Χιλ (Benny Hill) για το ακραίο, ριψοκίνδυνο χιούμορ του, το οποίο λατρεύτηκε από την εποχή του και μισήθηκε από τις απανταχού φεμινιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο.

Αλλά στην πραγματική ζωή, ο πολυεκατομμυριούχος διασκεδαστής ήταν γεμάτος ανασφάλειες για την αυτοεκτίμησή του και είχε έναν νοσηρό φόβο να ξοδεύει χρήματα.

Στο βιβλίο, του 2019, του δημοσιογράφου του Χόλιγουντ Craig Bennett, True Confessions of a Shameless Gossip, ο ίδιος θυμάται να μιλάει εκτενώς για τον Hill με μια από τις πιο στενές φίλες του κωμικού, την αείμνηστη Αυστραλή ηθοποιό Sarah Kemp.

Σύμφωνα με την emp, ο Hill περνούσε ώρες εκμυστηρευόμενος σε αυτήν για το πώς ένιωθε ότι δεν τον αγαπούσαν και ότι δεν ήταν ελκυστικός στις γυναίκες – παρά την υπερσεξουαλική του περσόνα στην οθόνη.

Ψώνια μόνο στις εκπτώσεις

Και παρόλο που κέρδιζε εκατομμύρια χάρη στα πνευματικά δικαιώματα από το εξαιρετικά πετυχημένο The Benny Hill Show, ο αείμνηστος ηθοποιός ήταν εξαιρετικά λιτός και είχε φοβία να ξοδεύει χρήματα.

Ήταν τόσο τσιγκούνης που φορούσε τα ίδια ρούχα μέχρι να φθαρούν και κολλούσε ακόμα και τις σόλες των παπουτσιών του όταν αυτές χαλάρωναν.

Ο κωμικός αγόραζε ψώνια μόνο όταν ήταν σε έκπτωση και πήγαινε με τα πόδια στα κεντρικά γραφεία του BBC αντί να πληρώσει για ταξί. Η ιδιοκτησία αυτοκινήτου ή δικού του σπιτιού ήταν επίσης εκτός συζήτησης, σύμφωνα με τη Sarah, καθώς μια τόσο μεγάλη δαπάνη θα αναστάτωνε τον Hill.

The Benny Hill Show

Ο Hill, ο οποίος πέθανε το 1992 σε ηλικία 68 ετών, έμεινε περισσότερο στη μνήμη μας για την παρουσίαση του The Benny Hill Show, το οποίο ήταν δημοφιλές σε όλο τον κόσμο και εξαιρετικά αγαπητό στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από σύντομα, συχνά τολμηρά, κωμικά σκετς και προβλήθηκε σε περισσότερες από 140 χώρες μεταξύ 1955 και 1991.

Εν τω μεταξύ, η Sarah Kemp έμεινε στην ιστορία για τον ρόλο της Charlie Bartlett στην κλασική αυστραλιανή σαπουνόπερα, Sons and Daughters. Πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2015 σε ηλικία 77 ετών.

Μια οικογένεια διασκεδαστών

Ο Benny Hill γεννήθηκε ως Alfred Hill στις 21 Ιανουαρίου 1925 στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας και θυμάται την οικογένειά του ως «κλόουν της τάξης».

Τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του (ορισμένες πηγές λένε ότι ήταν θείος του) είχαν εμφανιστεί ως κλόουν σε τσίρκο, οπότε το να διασκεδάζει τους γύρω τους και να γίνεται «ανόητος» ήταν οικογενειακό χαρακτηριστικό.

Η οικογενειακή αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις έφερνε τους Hills κάθε Τετάρτη είτε στο Palace Theatre στην Above Bar Street είτε στον Ιππόδρομο στην Ogle Road.

Μια σειρά από δουλειές

Σπουδάζοντας στο Δημοτικό Σχολείο του Shirley και στο σχολείο Taunton’s School στην πόλη, κατά τη διάρκεια του οποίου εντάχθηκε σε ένα τοπικό συναυλιακό πάρτι του Σάουθαμπτον, ο Hill έκανε μια σειρά από δουλειές, μεταξύ άλλων στα Woolworths, ως γαλατάς στην Hann & Son Dairy στο Eastleigh, αλλά και ως διευθυντής σκηνής σε περιοδεύουσα επιθεώρηση.

Ενώ δούλευε ως γαλατάς, μετακόμισε από το σπίτι της οικογένειας και έμεινε στο Nook στο Eastleigh, όπου εντάχθηκε επίσης σε ένα τοπικό μουσικό συγκρότημα.

Το 1941 είχε μετακομίσει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την καριέρα του στη διασκέδαση, αλλά επιστρατεύτηκε το 1942 και υπηρέτησε στο στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ άλλων ως οδηγός φορτηγού, μηχανικός και χειριστής προβολέων, ενώ βρισκόταν στη Νορμανδία λίγους μήνες μετά την απόβαση στη Νορμανδία.

Το ντεμπούτο του στο ραδιόφωνο

Ο Alfred ήταν αποφασισμένος να κάνει καριέρα στο χώρο του θεάματος και μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο υιοθέτησε το ψευδώνυμο Benny, ως φόρο τιμής στον Τζακ Μπένι, τον αγαπημένο του κωμικό.

Έκανε το ντεμπούτο του στο ραδιόφωνο το 1947, μια εποχή που το ραδιόφωνο ήταν ο βασιλιάς της οικιακής ψυχαγωγίας. Οι εντυπώσεις και ο κωμικός συγχρονισμός του επέτρεψαν να εισχωρήσει στην τηλεόραση, αρχικά με την επιθεώρηση Here’s Mud in Your Eye, στη συνέχεια με το Hi There! (1949). Ήταν καθ’ οδόν για να γίνει ο πρώτος Βρετανός κωμικός σταρ που έγινε διάσημος από την τηλεόραση.

Τον Απρίλιο του 1951 ο Hill ήταν μέλος του θιάσου του Sky High, μιας περιοδεύουσας επιθεώρησης, η οποία άνοιξε για μια εβδομάδα στο Sunderland Empire.

Το επόμενο πρωί ακούστηκαν χλιαροί έπαινοι για έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Reg Varney, ο οποίος θα πρωταγωνιστούσε στο μέλλον στην τηλεοπτική κωμική σειρά On The Buses, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στις προσπάθειες του συμπρωταγωνιστή του, Benny Hill.

Το σόλο του δεν εκτιμήθηκε

Το σόλο του είχε περάσει καλά με το κοινό του Νότου, αλλά δυσκολεύτηκε να γελάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Χαλ και υπέστη καταστροφή στο Σάντερλαντ, ή αλλιώς το αργό χειροκρότημα.

Ήταν μια εμπειρία που κατέστρεψε την αυτοπεποίθηση του νεαρού 20άρη κωμικού και παρόλο που του επετράπη να βγάλει την εβδομάδα, το σόλο του ήταν παρελθόν- περιορίστηκε στο να είναι ο «τροφοδότης» (straight man) του Varney, αλλά το διπλό τους νούμερο ήταν σύντομο.

Παρά το δύσκολο αυτό ξεκίνημα, το 1955 είναι η σειρά The Benny Hill Show για την οποία ο ομώνυμος πρωταγωνιστής έμεινε περισσότερο στη μνήμη μας.

Στον ολοένα και πιο πολιτικά ορθό κόσμο μας, είναι μια αναδρομή σε μια πιο ασεβή εποχή που σχεδόν τα πάντα λέγονταν και δυστυχώς τα πάντα μπορούσαν να συμβούν χωρίς συνέπειες.

Πρέσβης μια ασεβούς εποχής

Βλέποντας σήμερα μερικά από αυτά τα αποσπάσματα, συνειδητοποιούμε πόσο διαφορετική ήταν εκείνη η εποχή- ο Hill ήταν ένα πρόσωπο της εποχής εκείνης που εκμεταλλευόταν αυτό που ο κόσμος έβρισκε διασκεδαστικό.

Ήταν όλα σλάπστικ, λίγο τολμηρό μπουρλέσκ, παντομίμα, παρωδία, και το αναμενόμενο διπλό υπονοούμενο στο οποίο ο Hill ήταν μάστορας, με έναν συνδυασμό ζωντανής κωμωδίας και προ-κινηματογραφημένων αποσπασμάτων.

Η εκπομπή συνεχίστηκε μέχρι τον Μάιο του 1991 και μεταδόθηκε σε περίπου 140 χώρες. Ο Hill υποστηριζόταν από μια σειρά τακτικών στελεχών, όπως ο Χένρι ΜακΓκί, ο Νίκολας Πάρσονς, ο Μπομπ Τοντ και η Έλεν Χόρτον.

Ήταν από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα με τηλεθέαση πάνω από 21 εκατομμύρια τηλεθεατές το 1971. Την ίδια χρονιά το χιουμοριστικό τραγούδι του Ernie (The Fastest Milkman in the West) κατέκτησε την πρώτη θέση στο UK Singles Chart τα Χριστούγεννα, κερδίζοντας το βραβείο Ivor Novello.

Υπήρξαν και άλλες εμφανίσεις στο Top 20, ενώ το 1986 εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο των Genesis.

Αγαπήθηκε και στην Αμερική

Ήταν αρκετά αναγμωρίσιμος για να κάνει cameo εμφανίσεις σε ταινίες, όπως το ντεμπούτο του στο Who Done It? (1956), ακολουθούμενο από το Light Up the Sky! (1960), Those Magnificent Men in Their Flying Machines (1965), Chitty Chitty Bang Bang (1968) και The Italian Job (1969), ενώ το Benny Hill Show μεταφέρθηκε στην αμερικανική τηλεόραση το 1979, καθιστώντας τον ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια και στις δύο πλευρές της λίμνης.

Κέρδισε το τηλεοπτικό βραβείο BAFTA για τον καλύτερο σεναριογράφο.

Στα μετέπειτα χρόνια, αν και ήταν διάσημος και πλούσιος, εξακολουθούσε να ζει μια αρκετά ταπεινή ζωή στο οικογενειακό σπίτι που εξακολουθούσε να βρίσκεται στο Westrow Gardens στο Σαουθάμπτον.

Συχνά τον έβλεπαν στην πόλη να κάνει «φυσιολογικά» πράγματα, όπως να ψωνίζει, να παίρνει ταξί ή να παίρνει ψώνια. Παρά τον πλούτο του φαίνεται ότι προτιμούσε μια συνηθισμένη ζωή και φαίνεται ότι ήταν αρκετά φειδωλός, ζούσε σε μια ταπεινή κατοικία, δεν είχε ποτέ αυτοκίνητο και αρνούνταν να επισκευάσει μια τρύπια στέγη, καθώς θα κόστιζε πολύ. Δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Ειλικρινής ανειλικρίνεια

Ο Benny Hill πέθανε στις 20 Απριλίου 1992, στο Teddington, σε ηλικία 68 ετών, ενώ η περιουσία του εκτιμάται σε 10 εκατομμύρια λίρες.

Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του, στο νεκροταφείο Hollybrook. Ο τάφος του τον ανακηρύσσει ως: «Ο Μπένι Χιλ του Σαουθάμπτον – κωμικός, γιος, αδελφός, φίλος, το «αιώνιο αγόρι μας», ο Θεός να τον ευλογεί»

Η ετυμηγορία του Benny Hill για τη βιομηχανία από την οποία είχε περάσει τόσο καλά δεν ήταν τόσο κολακευτική, αλλά είχε μια δόση αλήθειας: «Αυτό είναι η βιομηχανία του θεάματος, ειλικρινής ανειλικρίνεια». Ο ρόλος του σε όλα αυτά συνοψίστηκε ίσως καλύτερα από έναν παραγωγό: «Υποθέτω ότι υπάρχει μόνο ένας Benny Hill». Πράγματι.

*Με στοιχεία από dailymail.co.uk