Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σήμερα έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN και με το Reuters.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε αρχικά τον άνδρα να πετάει φυλλάδια στον αέρα και μετά τον είδε να περιλούζεται από ένα μπιτόνι και να βάζει φωτιά στον εαυτό. «Σε εκείνο το σημείο σκέφτηκα: «Ωχ Χριστέ μου, τι πρόκειται να δουν τα μάτια μου;»» αφηγήθηκε ο μάρτυρας στο Reuters.

Ο μάρτυρας, που αρνήθηκε να δώσει το επίθετό του, είπε ότι ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά. «Βλέπω μπροστά μου έναν εντελώς απανθρακωμένο άνθρωπο», είπε ένας δημοσιογράφος του CNN σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή που η δημοσιογράφος του CNN μεταδίδει σε ζωντανή μετάδοση την ειδήση

Someone reportedly self-immolated outside the Manhattan courthouse where the Trump trial is happening pic.twitter.com/63BwKkElci

— philip lewis (@Phil_Lewis_) April 19, 2024