Συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις τελευταίες προβλέψεις του. Ωστόσο προειδοποιεί ότι μακροπρόθεσμα η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

«Μια ήπια προσγείωση για τις οικονομίες της Ευρώπης επαναφέροντας τον πληθωρισμό στον στόχο με μέτριο οικονομικό κόστος από την άποψη της ανάπτυξης είναι εφικτό», ανέφερε στην έκθεσή του. «Αλλά οι πλευρικοί άνεμοι θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επίτευξη σταθερότητας των τιμών διασφαλίζοντας παράλληλα μια διαρκή ανάκαμψη».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται στον τρίτο χρόνο και η επακόλουθη ενεργειακή κρίση επηρέασαν σοβαρά την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά τη πανδημία και οδήγησαν τις κεντρικές τράπεζες σε όλη την περιοχή σε σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

NEW: According to the latest Regional Economic Outlook for Europe, a soft landing is within reach but executing it will require careful monetary policy calibration. Read the full report: “Soft Landing in Crosswinds for a Lasting Recovery” #IMFpublications https://t.co/Trq4k9rEdg pic.twitter.com/7W5eCXnzKm

— IMF (@IMFNews) April 19, 2024