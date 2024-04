Σε λένε οι φίλοι σου παράξενο και στεναχωριέσαι; Μετά από αυτό που θα διαβάσεις σίγουρα θα νιώσεις καλύτερα.

Ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε σαν σήμερα το 1955, είχε απίστευτες παραξενιές, κάνοντας κάποιες φορές τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο να χάνουν την υπομονή τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν έκοβε τα μαλλιά του για να κάνει οικονομία, γεγονός που έκανε έξαλλη την σύζυγό του.

Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018 με τίτλο ο «Einstein at Home» αποκάλυψε όλες τις παραξενιές του επιστήμονα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο της η οικονόμο του ο Άλμπερτ Αϊνστάιν

Κάθε εμφάνιση του επιστήμονα με τον αντισυμβατικό τρόπο σκέψης ήταν πάντα ενδιαφέρουσα για όλους και συνέχεια οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι την «έστηναν» έξω από το σπίτι του για να τον απαθανατίσουν. Εξάλλου και οι ατάκες γεμάτες σοφία, και σαρκασμό που πετούσε, γινόντουσαν πρώτο θέμα στις εφημερίδες.

Την ημέρα των 72ων γενεθλίων του, στις 14 Μαρτίου του 1951, το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του πανεπιστημίου του Πρίνστον όπου δίδασκε είχε ετοιμάσει μια τελετή προς τιμήν του.

Λίγο πριν φύγει για την εκδήλωση κοίταξε έξω από το παράθυρο του σπιτιού του και είδε πλήθος δημοσιογράφων και φωτογράφων που είχαν στήσει καρτέρι από έξω και περίμεναν να τον φωτογραφίσουν κατά την έξοδο του. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν του άρεσε καθόλου. Αυτή η τρέλα των ΜΜΕ για μια φωτογραφία, αυτή η πίεση.

Κακήν κακώς και πολύ γρήγορα μπήκε μέσα στη λιμουζίνα που είχε στείλει το πανεπιστήμιο και στριμώχτηκε στο πίσω κάθισμα ανάμεσα στον πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου, Φράνκ Αϊντιλότ και τη σύζυγο του Μαρί.

