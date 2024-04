Έγραψε ιστορία η Ρεάλ: Μυθικό επίτευγμα για τη «Βασίλισσα»!

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην έθελξε με την εμφάνισή της, αλλά κατάφερε να σοκάρει την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο «σπίτι» της και να πάρει μία σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (1-1, 3-4 πέν.).

Στους «4» η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου, με στόχο μία ακόμα πρόκριση σε τελικό και τη διεκδίκηση του 15ου βαρύτιμου τροπαίου στο «Wembley» του Λονδίνου.

Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης, με τη χθεσινή της πρόκριση επί της Σίτι, κατάφερε κάτι μοναδικό που καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ έφτασε τις έξι φορές που αποκλείει από τη συνέχεια του Champions League τον κάτοχο του τίτλου, την ομάδα δηλαδή που την προηγούμενη σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά».

6 – Real Madrid have eliminated the reigning UEFA Champions League title-holders six times in knockout ties – at least twice as often as any other side in the competition’s history. Authority. pic.twitter.com/rWhYFEYE8X

