Το διπλό χτύπημα της Παρί στην Μπάρτσα (pics, vids)

Της έκλεψε τον Νεϊμάρ, τον Μέσι, τον Ντεμπελέ, τον Λουίς Ενρίκε. Ξέπλυνε ακόμα και τη Remontada με Remontee και στο τέλος την πέταξε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στερώντας της τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Η Παρί Σεν Ζερμέν αποδεικνύεται με κάθε τρόπο ο κακός δαίμονας της Μπαρτσελόνα.

Οι Παριζιάνοι πέτυχαν κάτι που δεν είχαν καταφέρει ποτέ στο παρελθόν σε έξι περιπτώσεις. Να ανατρέψουν εντός έδρας ήττα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και να πάρουν την πρόκριση. Και το έκαναν απέναντι στην «αγαπημένη» τους Μπαρτσελόνα την οποία συνέτριψαν με 4-1 στο Μονζουΐκ.

Το χτύπημα είναι τεράστιο για την Μπάρτσα γιατί ακούμπησε πάνω στο ευαίσθητο σημείο της, τα οικονομικά. Με τον αποκλεισμό της παρέμεινε πίσω από την Ατλέτικο στο ειδικό ranking που θα ληφθεί υπόψη για τη συμμετοχή στο αναβαθμισμένο Παγκόσμιο Κύπελλο με αποτέλεσμα η Ισπανία να εκπροσωπηθεί του χρόνου στη διοργάνωση από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τους Ροχιμπλάνκος.

Η Παρί είναι η μοναδική ομάδα που έχει αποκλείσει τρεις φορές τους Μπλαουκράνα. Εχουν προηγηθεί οι αναμετρήσεις τους τις σεζόν 1994/95 και 2020/21. Είναι επίσης η τρίτη φορά για την Μπάρτσα που αποκλείεται μετά από εκτός έδρας νίκη και μάλιστα δεχόμενη τέσσερα γκολ. Η πρώτη ήττα το 1980 γνωρίζοντας την ήττα από την Κολωνία με 0-4 (είχε νικήσει στη Γερμανία με 1-0) και η δεύτερη το 1984 όταν υποχρεώθηκε σε ταπεινωτική ήττα από τη Μετς με 1-4 αν και είχε νικήσει στη Γαλλία με 4-2.

Μετά την εντυπωσιακή της νίκη η Παρί βγήκε στο ξέφωτο των social media για να απολαύσει τις δάφνες της. «Είναι πέντε το πρωί, το Παρίσι ξυπνά», γράφει το κείμενο στο Twitter που συνοδεύει τη φωτογραφία με το ναυάγιο των Μπλαουγκράνα στον Σηκουάνα , δίπλα στον Πύργο του Αϊφελ.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται η Μόνα Λίζα να φορά τη φανέλα της Μπάρτσα και δίπλα της να εκτίθεται ένας τεράστιος πίνακας από τη Μάχη του Μονζουΐκ και τον αρχηγό της Παρί Μαρκίνιος να πανηγυρίζει.

🖼️ Hang it in the Louvre! ❤️💙 pic.twitter.com/uWZ12RqbBa

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2024