Το ταμείο Κασσελάκη από τις ΗΠΑ και οι 4+1 ευρωπαϊκές επιλογές

Ολοκληρώθηκαν οι θεσμικές συναντήσεις και οι συνομιλίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις πέντε επιλογές προσώπων που θα συμπληρώσουν το ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά την επίσκεψη στη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Κασσελάκης παρευρέθηκε στις επετειακές εκδηλώσεις της ομογένειας για την 25η Μαρτίου. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην παρέλαση της 5ης Λεωφόρου, όπως και στη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, όπου διάβασε το «πιστεύω» στα αγγλικά, γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθάρισε -για ακόμη μια φορά- ότι είναι Χριστιανός, ωστόσο, όπως διευκρίνισε «η προσωπική μου πίστη όμως είναι άλλο, κι άλλο η αναγκαία ρύθμιση της σχέσης Κράτους – Εκκλησίας ώστε να έχουν διακριτούς ρόλους, όπως έχω επίσης πει από την πρώτη στιγμή και όπως θα πράξουμε εφόσον εκλεγώ».

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μιλώντας στους Έλληνες ομογενείς στη Νέα Υόρκη, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του 1821, τόνισε πως «δεν μπορούμε να φανταστούμε την έννοια του Ελληνισμού χωρίς την παρουσία της Ελληνικής Διασποράς ανά τον κόσμο», επισημαίνοντας πως «νιώθω μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι εδώ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως τέκνο της διασποράς, που έζησα κι εγώ εδώ στη Νέα Υόρκη για δέκα χρόνια, όπου έκανα τα πρώτα βήματα στην καριέρα μου, όπου συνάντησα τον τωρινό σύζυγό μου, όπου ήρθαν πάρα πολλοί νέοι Έλληνες για να ευημερήσουν όταν αντιμετώπισαν τη μεγάλη οικονομική κρίση πίσω στην πατρίδα».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο «να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας κάθε μέρα ότι, όπως λέγεται και στις ΗΠΑ, η ελευθερία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η ειρήνη είναι εύθραυστη, τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί εύκολα να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για την προώθηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων».

Καταληκτικά υπογράμμισε πως «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ως Έλληνες, ως Ελληνοαμερικανοί, ως Έλληνες ανά τον κόσμο, είναι να φερόμαστε ο ένας στον άλλο με αλληλεγγύη, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να αποτελέσουμε μια δύναμη που θα προωθεί την ειρήνη στην περιοχή μας, μια περιοχή που χρειάζεται απεγνωσμένα μια Ελλάδα με δυνατή φωνή για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και, βέβαια, για μια μόνιμη λύση για μια ενωμένη Κύπρο. Ζήτω η Ελλάδα, ας θυμόμαστε καθημερινά τη δέσμευση να είμαστε καλύτεροι Έλληνες ο ένας για τον άλλο και για την ένδοξη ιστορία μας».

Ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο που, όπως τονίζουν από την Κουμουνδούρου, «η συνάντηση έγινε σε εξόχως θετικό κλίμα».

Από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου επισημάνθηκε τονίστηκε η χαρά του που ένας ομογενής ανέλαβε μια τόσο σημαντική θέση στο ελληνικό κράτος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τα εθνικά θέματα, ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ομογένειας – Ελληνικού κράτους, καθώς και ζητήματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ επαναβεβαίωσε, όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «την ισχυρή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά την Αρχιεπισκοπή Αμερικής».

Σε ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο X επισήμανε ότι «με χαρά υποδέχθηκα στην Αρχιεπισκοπή μας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη, ένα «παιδί της Ομογένειάς» μας, που σέβεται και εκτιμά το ρόλο της Εκκλησίας μας. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για πρόοδο της αγαπημένης μας Ελλάδας».

Από την πλευρά του ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι «είχα μία εκ βαθέων συζήτηση με αυτόν τον φωτισμένο άνθρωπο, τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο οποίος είναι υπόδειγμα του συμπεριληπτικού, προοδευτικού, αλληλέγγυου ρόλου που μπορεί να επιτελέσει ο θεσμός της εκκλησίας – υπενθυμίζω τη θέρμη με την οποία πρωτοστάτησε στο κίνημα black lives matter».

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πραγματοποίησε συνάντηση με τον πολιτειακό γερουσιαστή των Δημοκρατικών και αναπληρωτή επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας Νέας Υόρκης Michael Gianaris, όπου βρέθηκε εξίσου στην παρέλαση των ομογενών.

Ωστόσο, στο πρόγραμμα του Στέφανου Κασσελάκη ήταν και η συνάντηση με μέλη της AIPAC η οποία όμως ακυρώθηκε. Όπως τονίζουν από την Κουμουνδούρου η εν λόγω συνάντηση είχε προγραμματιστεί προ ημερών, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για το Παλαιστινιακό.

Ωστόσο, όπως τονίζουν πηγές της Κουμουνδούρου, έπειτα από απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η συνάντηση κρίθηκε αναγκαίο να ακυρωθεί μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι οι περιφερειακοί δρώντες οφείλουν να δείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των διεθνών δρώντων. Σημειώνεται ότι μύδρους -δια μέσω του Κωστή Καρπόζηλου- εξαπέλυσε και η Νέα Αριστερά πριν την ανακοίνωση ακύρωσης της συνάντησης.

Παράλληλα, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε προβεί σε ανάρτηση για τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, σημειώνοντας ότι συντάσσεται με τη στάση του Τζο Μπάιντεν στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Καταδικάζοντας την επίθεση του Ιράν ο Στέφανος Κασσελάκης, υπογράμμισε πως «ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσουν τώρα για να διαφυλάξουν την περιφερειακή ασφάλεια και να εξασφαλίσουν μια άμεση διπλωματική επίλυση της κρίσης στη Γάζα». Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δέχθηκε εξ’ αριστερών πυρά για τη δική του ανακοίνωση καταδίκης της επίθεσης -που οι βολές στόχευαν στο γεγονός της «ομοιότητας», όπως καταλόγιζαν, με αυτής που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ακόμη, στη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του οργανισμού Δημοκρατών Σοσιαλιστών Νέας Υόρκης «NYC – DSA».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, κατά τη συνάντηση με τη διοικούσα επιτροπή του οργανισμού Δημοκρατών Σοσιαλιστών Νέας Υόρκης οι δυο πλευρές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την προοδευτική και κοινωνική τους ατζέντα.

Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για ζητήματα καθημερινότητας και οικονομίας, όπως και, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δίκαιου. Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα εργατικών δικαιωμάτων και σε θέματα στέγασης, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη εκπόνησης μιας κοινωνικής πολιτικής με τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα στο επίκεντρο.

Τέλος, ο Στέφανος Κασσελακης, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, «εξέθεσε το πρόγραμμα του για μια προοδευτική διακυβέρνηση και συζήτησε με το DSA και για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Γάζα». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε την ανάγκη για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την επιστροφή όλων των ομήρων, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο πλευρών, στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Χθες, κατά την παρουσία του στην Ουάσινγκτον, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τους βουλευτές του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος Chris Pappas και Ro Khanna. Ακόμη, πραγματοποίησε συνάντηση με την Αμερικανίδα βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις πρέσβη Γιούρι Κιμ, ενώ επισκέφθηκε τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies.

Visited @StateDept and met with the Principal Deputy Assistant Secretary of State, Ambassador Yuri Kim. We spoke about my vision for @syriza_gr, the future of the 🇬🇷🇺🇸 relations, our stance on the 🇨🇾 issue & of course our call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/FYUnF2D1YC

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 16, 2024