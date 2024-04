Ο στόχος επετεύχθη λένε στην Κουμουνδούρου για τις προκριματικές - Ο αριθμός που είχε τεθεί και η ικανοποίηση

Ο στόχος επετεύχθη και με το παραπάνω διαμηνύουν στην Κουμουνδούρου για τη συμμετοχή στη διαδικασία των προκριματικών εκλογών που διαμόρφωσαν το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με τα στελέχη να μην κρύβουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τον τελικό αριθμό που καταγράφηκε στις κάλπες στην -καινοτόμο και πρωτόγνωρη για πολιτικό σχηματισμό της Ελλάδος- διαδικασία.

Οι επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχαν θέσει ως στόχο τους 50.000 ψηφοφόρους, με τους τελικούς συμμετέχοντες να ανέρχονται σε παραπάνω από 63.000. Όπως σημειώνουν, το γεγονός ότι παλιά και νέα μέλη, καθώς και οι περί τους 6.000 φίλους του κόμματος, που ψήφισαν δια ζώσης και διαδικτυακά εκλαμβάνεται από τους επιτελείς ως μία ακόμη ένδειξη της διαρκώς κλιμακούμενης δυναμικής τού κόμματος. Παράλληλα τονίζουν τον υβριδικό χαρακτήρα της διαδικασίας η οποία «αποτελεί ακόμα ένα βήμα για τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ένα κόμμα ψηφιακό».

«Μέλη και φίλοι αφιέρωσαν ακόμα μια Κυριακή από τον χρόνο τους για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους»

Χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι «ένα κόμμα που δίνει πραγματική φωνή στη βάση του, τη μόνη του δύναμη στις επερχόμενες μάχες για την προοδευτική αντεπίθεση, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα».

Όσον αφορά τη συνολική συμμετοχή στην ψηφοφορία και ενδεχόμενη σύγκριση με τη διαδικασία εκλογής προέδρου του Σεπτεμβρίου -όπου συμμετείχαν (στις πρώτες εκλογές) περίπου 148.000 άτομα-, κύκλοι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία των προκριματικών εκλογών και η ψηφοφορία αποτέλεσε την επιβράβευση μιας πρωτοποριακής και καινοτόμου εκλογικής διαδικασίας που αφορά στις προσεχείς ευρωεκλογές και οι συγκρίσεις «κρίνονται αδόκιμες» καθώς είχαν διαφορετικό επίδικο.

«Η σύγκριση της συμμετοχής στις προκριματικές εκλογές για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου κρίνεται αδόκιμη. Οι κρίσιμες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος είχαν ως επίδικο την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μετά την εκλογική ήττα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απέκτησαν εκ των πραγμάτων μια τεράστια βαρύτητα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των πολιτών, καθώς το διακύβευμα ήταν η εκλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Η ψηφοφορία για το ευρωψηφοδέλτιο, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσε την επιβράβευση, από 63.000 και πλέον μέλη και φίλους – φίλες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιας πρωτοποριακής και καινοτόμου εκλογικής διαδικασίας που αφορά στις προσεχείς ευρωεκλογές. Μέλη και φίλοι αφιέρωσαν ακόμα μια Κυριακή από τον χρόνο τους για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Εκεί όπου θα δοθεί και η μεγάλη μάχη για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών», σημειώνουν χαρακτηριστικά κύκλοι της Κουμουνδούρου.

Σημειώνεται ότι μετά την εκλογή των 35 υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που γνωστοποιήθηκαν χθες θα ακολουθήσει η επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου και των συνολικά 42 υποψηφίων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Ολοκληρώνεται η επίσκεψη Κασσελάκη στις ΗΠΑ – Οι σημερινές συναντήσεις και η ακύρωση με το AIPAC

Με σειρά συναντήσεων στην Ουάσιγκτον ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ.

Στις 10:15 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συναντηθεί με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 12:00, θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna,

Στις 14:30 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, πρέσβη Yuri Kim. Στις 16:30 θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα του Στέφανου Κασσελάκη ήταν και η συνάντηση με μέλη της AIPAC η οποία όμως ακυρώθηκε. Όπως τονίζουν από την Κουμουνδούρου η εν λόγω συνάντηση είχε προγραμματιστεί προ ημερών, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για το Παλαιστινιακό. Ωστόσο, όπως τονίζουν πηγές της Κουμουνδούρου, έπειτα από απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η συνάντηση κρίθηκε αναγκαίο να ακυρωθεί μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι οι περιφερειακοί δρώντες οφείλουν να δείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των διεθνών δρώντων.

Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετείχε ως επίτιμος προσκεκλημένος, στις εορταστικές εκδηλώσεις την παρέλαση για την 25η Μαρτίου, όπου συναντήθηκε με ομογενείς. Την ίδια μέρα συναντήθηκε με τον πολιτειακό γερουσιαστή των Δημοκρατικών και αναπληρωτή επικεφαλής της πολιτειακής γερουσίας Νέας Υόρκης, Michael Gianaris, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας μίλησε σε εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόσο κατά τις επαφές του με παράγοντες του κυπριακού ελληνισμού, όσο και κατά την ομιλία του στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να είναι βασικός πυλώνας των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Δεν νοείται ελληνοτουρκικός διάλογος χωρίς το Κυπριακό στην καρδιά αυτού του διαλόγου, για την αξιωματική αντιπολίτευση».