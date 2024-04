Joker 2: Όσα ξέρουμε για τη νέα ταινία με τον Χοακίν Φίνιξ

Εχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία Joker με το σίκουελ της σειράς να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσεις στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Ο Πρίγκιπας του Εγκλήματος και η Χάρλεϊ Κουίν θέλουν να ξέρετε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα ο κόσμος είναι… αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα του πρώτου τρέιλερ για το «Joker: Folie à Deux», που κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου και στο οποίο ο Χοακίν Φοίνιξ επαναλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του ως Αρθουρ Φλεκ (που αργότερα θα γίνει ο διαβόητος εχθρός του Batman) και συνωμοτεί με τη Lady Gaga ως την εξίσου διεστραμμένη Χάρλεϊ Κουίν.

Δεν είναι σαφές εάν το Joker: Folie à Deux διαδραματίζεται χρόνια μετά την τελευταία σκηνή του Τζόκερ όπου ο Άρθουρ δολοφονεί τον υπάλληλο του Arkham Asylum ή λίγα λεπτά μετά. Καθώς η πρώτη ταινία τελειώνει με τον Άρθουρ να τρέχει από τους εντολοδόχους του Arkham Asylum αφού δολοφόνησε έναν γιατρό.

Λίγα είναι γνωστά για την πραγματική πλοκή της συνέχειας, η οποία φέρεται να είναι ένα μιούζικαλ. Η ταινία περιλαμβάνει πολλά τραγούδια και χορευτικά νούμερα. Στο τρέιλερ, χορεύουν βαλς σε ταράτσες και μέσα στη Γκόθαμ Σίτι υπό τις νότες του «What the World Needs Now Is Love».

Πριν απολαύσετε την ταινία στους κινηματογράφους μπορείτε να δείτε όλες τις οσκαρικές ταινίες και όχι μόνο στο σπίτι σας. Για ζήσετε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία επενδύστε σε ένα home cinema ή ένα soundbar.

Ολα θα τα βρείτε στο SHOPFLIX.gr σε απεριόριστη ποικιλία για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και αυτά θα έρθουν άμεσα στην πόρτα σας σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.

Με το σετ Home Cinema Fenton HF5B Ηχείων 5.0 335W Μαύρο θα βιώσετε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία σπίτι σας. Αλλά και με το σετ Home Cinema LTC E1004BL 5.0 180W Μαύρο θα νιώθετε ότι απολαμβάνεται τις ταινίες σας όπως στο σινεμά. Ενισχύστε ακόμη περισσότερο την ακουστική του χώρου σας με το Soundbar Philips TAB5105 30W 2.0 με Τηλεχειριστήριο Μαύρο.