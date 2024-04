Καταρρίφθηκε το αρχαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στον στίβο

Ο αθλητής φαινόμενο της δισκοβολίας, ο Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα κατέρριψε το αρχαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ στον κλασικό αθλητισμό στους άνδρες.

Ο 21 ετών γίγαντας (1,94 μ. ύψος) πέταξε τον δίσκο στα 74,35 μέτρα στη διάρκεια αγώνων στη μικρή πόλη Ραμόνα της Οκλαχόμα, συντρίβοντας το ρεκόρ των 74,08 μέτρων που είχε πετύχει ο Γερμανός Γιούργκεν Σουλτ στις 6 Ιουνίου 1986 στο Νόιμπρανμπεργκουργκ (εκπροσωπούσε τα χρώματα της τότε Ανατολικής Γερμανίας).

Την είδηση μετέδωσε μέσω των social media η World Athletics και απομένει η επιβεβαίωση της επίδοσης, όπως συμβαίνει με όλα τα παγκόσμια ρεκόρ.

WORLD RECORD

The oldest men’s world record in athletics has been broken 🔥

Mykolas Alekna has just thrown an astonishing 74.41m in the men’s discus 🇱🇹

He takes down Jürgen Schult’s mark of 74.08m from 1986 💥pic.twitter.com/3CejuqudpF

— AW (@AthleticsWeekly) April 14, 2024