We celebrated 9 Years as ONE

9 χρόνια ONE Salonica, μια μεγάλη all-day γιορτή γεμάτη με τα πιο εντυπωσιακά και διασκεδαστικά events. Το Σάββατο 6 Απριλίου είχε απ’ όλα: ξεσηκωτική συναυλία με τον FY, βροχή από χιλιάδες μπαλόνια, παρέλαση με κρουστά και ξυλοπόδαρους, birthday cupcakes, Toy Story, fun 360 videos, και φυσικά ατελείωτο shopping με special birthday προσφορές.

Το ξεκίνημα έκαναν οι αγαπημένοι σε μικρούς και μεγάλους Toy Story ήρωες, Γούντι και Τζέσι, όπου φωτογραφήθηκαν με τους επισκέπτες και μοίρασαν τα πιο smiley notebooks. Τη σκυτάλη πήρε το birthday cupcakes & cookies workshop by Martha’s Sweet Philosophy, με τους λιλιπούτειους pastry chefs να ενθουσιάζονται με τις δημιουργίες τους! Σε ένα happening όπου πρωταγωνιστές ήταν η γεύση και η έμπνευση, οι μικροί φίλοι του One Salonica διακόσμησαν cookies σε σχήματα τούρτας, 9-άρια και cupcakes με ζαχαρόπαστα και sprinkles.

Αμέσως μετά, το One Salonica ανέβασε ένταση με μια εκρηκτική παρέλαση κρουστών και ξυλοπόδαρων. Το αποτέλεσμα απόλαυσαν οι επισκέπτες σε κάθε επίπεδο, ενώ το σκηνικό ήταν το λιγότερο εντυπωσιακό: οι Paranaue έδωσαν τον ξεσηκωτικό ρυθμό και οι Twimagination ακολουθούσαν με το δικό τους, ξεχωριστό… βηματισμό! Mικροί και μεγάλοι επισκέπτες δεν έχασαν την ευκαιρία να περιστραφούν στο πιο festive 360° Birthday booth φορώντας τα απαραίτητα αξεσουάρ & party props!

Φυσικά, το κέφι κορυφώθηκε με την πιο ανατρεπτική, ανοιχτή στο κοινό live συναυλία με τον FY, τον artist με τις διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» στο Spotify και το YouTube! Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς σε όλα τα επίπεδα του εμπορικού, είχε στραμμένη την προσοχή του στη σκηνή. Εκεί, όπου εμφανίστηκε η δημοφιλής influencer Αλεξία Κεφαλά – Up in the Hype, που αφού ευχήθηκε Χρόνια Πολλά στο One, καλωσόρισε στη σκηνή τον super δημοφιλή καλλιτέχνη FY, με το κοινό να πλημμυρίζει τους ορόφους του εμπορικού και να απολαμβάνει κάθε στιγμή. Η ξεσηκωτική συναυλία ολοκληρώθηκε με τον πιο μοναδικό τρόπο! Ο καλλιτέχνης έδωσε το έναυσμα για την πιο καθηλωτική βροχή από χιλιάδες μπαλόνια που γέμισαν τον χώρο – με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του ONE!

Το ONE Salonica έσβησε για ένατη χρονιά τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων του, κάνοντας μια ευχή: να συνεχίσει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες shopping & fun σε όλους. Και του χρόνου!

