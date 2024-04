Εσείς έχετε 8 λεπτά να αφιερώσετε σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο;

«Ο χρόνος θα δείξει…», «ο χρόνος θα τα γιάνει όλα», «θέλει χρόνο…». Όπως καταλάβατε όλα έχουν να κάνουν με τον χρόνο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν είναι ποτέ αρκετός για κανέναν μας.

Τα δρομολόγια σπίτι-δουλειά, δουλειά-σπίτι ενδεχομένως για τους περισσότερους από εμάς να είναι τα μόνα μέσα στην ημέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε εκτός αυτών.

Και φυσικά ο κλήρος πέφτει στους συγγενείς και φίλους, τους οποίους στην καλύτερη των περιπτώσεων τους συναντάμε μία φορά την εβδομάδα, κάτι που υποσυνείδητα επηρεάζει τη ψυχολογία μας. Σε αυτό το σημείο έρχεται η λύση της… οκτάλεπτης επικοινωνίας.

Θα ήθελες να κάνουμε μια κλήση μέσα στην εβδομάδα;

Σήμερα ο στόχος σας είναι να σκεφτείτε ένα άτομο που αγαπάτε, κάποιον που σας λείπει, κάποιον με τον οποίο θα θέλατε να επικοινωνείτε πιο συχνά.

Στείλτε σε αυτό το άτομο ένα γρήγορο μήνυμα ρωτώντας εάν μπορεί να συνομιλήσει στο τηλέφωνο για οκτώ λεπτά, ιδανικά σήμερα, αλλά αν όχι, προγραμματίστε το για κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα.

«Πρόκειται για ένα χρυσωρυχείο ζωτικότητας που δεν δίνουμε προσοχή»

Μπορείτε ακόμη να αντιγράψετε και το παρακάτω μήνυμα: Γεια σου! Διάβασα αυτό σήμερα και με έκανε να σε σκεφτώ. Θα ήθελες να κάνουμε μια οκτάλεπτη κλήση μέσα στην εβδομάδα;

Αφού ολοκληρώσετε την επικοινωνία σας, ορίστε απευθείας την επόμενη φορά. Τώρα αφού έχετε κλείσει το τηλέφωνο, απολαύστε αυτές τις στιγμές εσωτερικής γαλήνης.

Ο Dr. Bob Waldinger, καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και συγγραφέας του βιβλίου «The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness», είπε στους New York Times, ότι οι περισσότεροι πολυάσχολοι άνθρωποι «τείνουν να πιστεύουν ότι σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον, θα έχουμε ένα ‘πλεόνασμα χρόνου’, όπου θα μπορούμε να συνδεθούμε με παλιούς φίλους». Αυτό μπορεί να μην υλοποιηθεί ποτέ, είπε, οπότε σηκώστε το τηλέφωνο και αφιερώστε χρόνο τώρα!

Η αξία του να ακούς τη φωνή κάποιου

Το να ακούς τον ήχο της φωνής ενός αγαπημένου προσώπου, είπε η Claudia Glaser-Mussen, ψυχοθεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη, «μας ρυθμίζει συναισθηματικά».

Σε οκτώ λεπτά, πρόσθεσε, «μπορώ να τηλεφωνήσω στη φίλη μου τη Μαίρη Μπεθ από το γυμνάσιο και να πω, ‘Σε αγαπώ πολύ, ιδού τι συμβαίνει’ ή ‘Άκου, θέλω τη γνώμη σου για κάτι πολύ γρήγορα’».

Βάλτε μια προθεσμία

Μια προθεσμία, συμφωνημένη εκ των προτέρων, λύνει ένα συχνό επικοινωνιακό πρόβλημα που αποκαλύφθηκε το 2021 σε μια μελέτη.

Ένα σαφές όριο των οκτώ λεπτών αποφεύγει το «πρόβλημα συντονισμού»

Ερευνητές εξέτασαν 932 συνομιλίες και διαπίστωσαν ότι σχεδόν ποτέ δεν τελείωναν τη συζήτηση αν και το επιθυμούσαν και οι δύο. Κάποιοι προτίμησαν να συνεχίσουν, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η αλληλεπίδραση κράτησε πάρα πολύ.

Όταν ένα άτομο κλείνει τη συνομιλία πολύ νωρίς, ή κουβεντιάζει αγνοώντας τις τυπικές συνοψίσεις (όπως η χρήση της λέξης «τέλος πάντων»), το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι γνωστό ως «πρόβλημα συντονισμού». Ένα σαφές όριο των οκτώ λεπτών το αποφεύγει αυτό, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Μια μελέτη του 2021 ανάμεσα σε 240 ενήλικες διαπίστωσε ότι όταν οι συμμετέχοντες δέχονταν σύντομες τηλεφωνικές κλήσεις μερικές φορές την εβδομάδα, τα επίπεδα κατάθλιψης, μοναξιάς και άγχους μειώθηκαν γρήγορα σε σύγκριση με άτομα που δεν έλαβαν ή δεν έκαναν κάποια τηλεφωνική κλήση.

Όπως γράφει ο Dr Waldinger στο βιβλίο του, «λίγες προσαρμογές στις πιο πολύτιμες σχέσεις μας μπορούν να έχουν πραγματικά αποτελέσματα στο πώς νιώθουμε εμείς οι ίδιοι και στο πώς νιώθουμε για τη ζωή μας. Πρόκειται για ένα χρυσωρυχείο ζωτικότητας που δεν δίνουμε προσοχή».

Εσείς έχετε 8 λεπτά να αφιερώσετε σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο;