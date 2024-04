Η Χάνα Γουάντινγκχεμ «σφάζει με το γάντι» φωτογράφο για σεξιστικό σχόλιο – «Δεν θα το έλεγες αυτό σε άντρα»

Η Χάνα Γουάντινγκχεμ έσφαξε με το γάντι έναν φωτογράφο για ένα σχόλιο που έκανε για εκείνη στο κόκκινο χαλί της απονομής των βραβείων Olivier το βράδυ της Κυριακής.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του X @odeiotedlasso, η Γουάντινγκχεμ πόζαρε για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί όταν σταμάτησε για να απευθυνθεί σε έναν φωτογράφο. Αν και δεν είναι σαφές τι είπε ο φωτογράφος, η Γουάντινγκχεμ απάντησε: «Θεέ μου, ποτέ δεν θα το έλεγες αυτό σε έναν άντρα, φίλε μου. Μην γίνεσαι μαλ@@@@, αλλιώς θα απομακρυνθώ. Μην λες, «Δείξε μου πόδι». Όχι».

Στη συνέχεια, το πλήθος ζητωκραύγαζε όταν η Γουάντινγκχεμ αποχωρούσε φορώντας ένα λιλά φόρεμα. Η πρωταγωνίστρια του «Ted Lasso» είναι γνωστό ότι ξέρει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, αφού πρόσφατα μοιράστηκε μια ιστορία σχετικά με το πότε αποφάσισε να μην δέχεται πλέον μικρούς κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους.

long story short: hannah was being her gorgeous self and the 📸 made some comment about her leg we couldn’t quite make out and… well, the video speaks for itself. This woman is a role model. Always, always call pricks out on their bullshit. https://t.co/TUPwdqEYo2 pic.twitter.com/ybhxCo5FJ6

