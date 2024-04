Ο Νετανιάχου σκέφτεται αυτό που... φοβάται ο πλανήτης - Μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ τι;

Η μοίρα της Μέσης Ανατολής κρέμεται από μια κλωστή. Το Ισραήλ σκέφτεται τα επόμενα βήματά του, μετά την επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί τους πάντες. Και αυτό γιατί, εκτός από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ένα ακόμη ενδεχόμενο το οποίο φοβάται ολόκληρος ο πλανήτης.

Και αυτό δεν είναι τίποτα αλλά από τα πυρηνικά.

Και εξηγούμε: Τόσο ο Μπάιντεν όσο και οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά ότι ο Νετανιάχου θα ήθελε ιδανικά να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τις οποίες θεωρεί εδώ και καιρό ως υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Guardian.

Το να τις μετατρέψει σε ερείπια θα ήταν πολύ δύσκολο χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, αλλά είναι πιθανό ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου και άλλα ισραηλινά γεράκια θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για να υλοποιήσουν αυτή τη φιλοδοξία.

Το NBC News ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ότι ορισμένοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης «ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κάνει κάτι γρήγορα ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν χωρίς να σκεφτεί τις πιθανές επιπτώσεις μετά».

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Μπάιντεν είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν την ανησυχία του ότι ο Νετανιάχου «προσπαθεί να σύρει τις ΗΠΑ βαθύτερα σε μια ευρύτερη σύγκρουση».

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης, το Ισραήλ διαθέτει σήμερα 80 πυρηνικές βόμβες, ενώ το Ιράν δεν διαθέτει επισήμως πυρηνικές βόμβες. Είναι σαφές ότι μόνο με βάση την ατομική βόμβα, το Ισραήλ μπορεί να νικήσει το Ιράν στον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα σύντομο μήνυμα στο “X”, λέγοντας «Αναχαιτίσαμε. Μπλοκάραμε. Μαζί θα κερδίσουμε».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Δεκάδες εκτοξεύσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους από το Ιράν εντοπίστηκαν να πλησιάζουν το ισραηλινό έδαφος. Η Συστοιχία Εναέριας Άμυνας του IDF αναχαίτισε επιτυχώς τις περισσότερες εκτοξεύσεις χρησιμοποιώντας το σύστημα εναέριας άμυνας Arrow, μαζί με τους στρατηγικούς συμμάχους του Ισραήλ, πριν οι εκτοξεύσεις περάσουν στο ισραηλινό έδαφος Εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός χτυπημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βάσης του στρατού στο νότιο Ισραήλ, όπου προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε υποδομές.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς που να σχετίζονται απευθείας με την ιρανική επίθεση. Υπήρξαν κάποιοι μικροτραυματισμοί πολιτών ενώ κατευθύνονταν στα καταφύγια και που υπέστησαν κρίσεις πανικού.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η επίθεση έγινε ως αντίποινα για το φονικό ισραηλινό πλήγμα εναντίον της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, πως το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια επίθεση από το Ιράν και ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

Σήμερα το πρωί η Χαμάς μέσω ανακοίνωσής της στο Telegram τοποθετήθηκε επί του συμβάντος, δηλώνοντας πως η επίθεση του Ιράν αποτελεί «φυσικό του δικαίωμα».

«Εμείς στο Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) θεωρούμε τη στρατιωτική επιχείρηση που διεξήγαγε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εναντίον της σιωνιστικής οντότητας κατοχής ως φυσικό δικαίωμα και ως άξια απάντηση στο έγκλημα της στοχοποίησης του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό και της δολοφονίας ορισμένων ηγετών των Φρουρών της Επανάστασης εκεί. Ενώ επιβεβαιώνουμε το φυσικό δικαίωμα των κρατών και των λαών της περιοχής να αμύνονται απέναντι στις σιωνιστικές επιθέσεις, καλούμε το αραβικό και ισλαμικό έθνος μας, τους ελεύθερους λαούς του κόσμου και τις αντιστασιακές δυνάμεις στην περιοχή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πλημμύρα της Al-Aqsa και το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού μας στην ελευθερία και την ανεξαρτησία και την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

BREAKING: HAMAS OFFICIAL STATEMENT

“We in the Islamic Resistance Movement (Hamas) consider the military operation carried out by the Islamic Republic of Iran against the occupying Zionist entity as a natural right and a deserved response to the crime of targeting the Iranian… pic.twitter.com/TNRBIEQl2Y

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 14, 2024