Ισραήλ VS Ιράν: Ποια χώρα έχει τον πιο ισχυρό στρατό

Η σπίθα έχει ανάψει και τα τύμπανα του πολέμου ήχησαν στην ταραγμένη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ σκέφτεται τα επόμενα βήματά του, μετά την επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν.

Στο επίκεντρο αυτής της κλιμακούμενης κρίσης βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιανού η στρατιωτική ισχύς έχει το πάνω χέρι – του Ιράν ή του Ισραήλ;

Το Global Fire Power, τον Οκώβριο του 2023, έδωσε στη δημοσιότητα την λίστα με τις στρατιωτικές δυνάμεις κάθε χώρας. Το Ιράν βρισκόταν μία θέση πιο πάνω από το Ισραήλ.

Πριν από αρκετά χρόνια, ο υποστράτηγος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστράτηγος Hossein Salami, ισχυρίστηκε ότι «Το Ισραήλ θα μπορούσε να ανατιναχτεί με μία μόνο επιχείρηση».

Η επιθυμία του Ιράν για την καταστροφή του Ισραήλ είναι μια εξαιρετικά δημόσια και γνωστή πραγματικότητα, μια θέση που δηλώνεται δυνατά και εγείρει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και του Ισραήλ, τα αντίστοιχα οπλοστάσιά τους και το επίπεδο της τακτικής τους επάρκειας.

Τι ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί σε έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, το Ιράν βρίσκεται πίσω από το Ισραήλ όσον αφορά τον αμυντικό προϋπολογισμό, αλλά το Ιράν προηγείται κατά πολύ του Ισραήλ όσον αφορά τον αριθμό των ενεργών στρατευμάτων.

O αμυντικός προϋπολογισμός του Ισραήλ είναι 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός του Ιράν είναι 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μιλώντας για την αεροπορική ισχύ, το Ισραήλ διαθέτει 612 αεροπλάνα και το Ιράν 551 αεροπλάνα.

Ωστόσο, όσον αφορά τα άρματα μάχης, το Ιράν έχει σχεδόν διπλάσια δύναμη από το Ισραήλ. Το Ισραήλ διαθέτει 2.200 και το Ιράν 4071 άρματα μάχης.

Το Ιράν προηγείται του Ισραήλ και στη στρατιωτική δύναμη της θάλασσας. Το Ισραήλ διαθέτει 67 πολεμικά πλοία, ενώ το Ιράν διαθέτει έναν μακρόχρονο στόλο 101 πολεμικών πλοίων.

Εκτός από αυτό, το Ισραήλ διαθέτει 43 χιλιάδες τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ το Ιράν έχει 65 χιλιάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Το Ιράν είναι επίσης βαρύτερο από το Ισραήλ όσον αφορά τον αριθμό των στρατευμάτων. Το Ισραήλ διαθέτει 1,73 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ το Ιράν έχει 5,75 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες.

Τέλος, σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης, το Ισραήλ διαθέτει σήμερα 80 πυρηνικές βόμβες, ενώ το Ιράν δεν διαθέτει επισήμως πυρηνικές βόμβες. Είναι σαφές ότι μόνο με βάση την ατομική βόμβα, το Ισραήλ μπορεί να νικήσει το Ιράν στον πόλεμο.

Οι διεθνείς κυρώσεις έχουν αποκόψει το Ιράν από όπλα υψηλής τεχνολογίας και στρατιωτικό εξοπλισμό που κατασκευάζεται στο εξωτερικό, όπως τανκς και μαχητικά αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου του Ιράν με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, λίγες χώρες ήταν πρόθυμες να πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Όταν ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έγινε ανώτατος ηγέτης του Ιράν το 1989, ένα χρόνο μετά το τέλος του πολέμου, ανέθεσε στους Φρουρούς να αναπτύξουν μια εγχώρια βιομηχανία όπλων και διέθεσε πόρους για την προσπάθεια αυτή, η οποία αναφέρθηκε ευρέως στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ήθελε να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά να βασίζεται σε ξένες δυνάμεις για τις αμυντικές του ανάγκες.

Σήμερα, το Ιράν κατασκευάζει μεγάλη ποσότητα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο εσωτερικό του και έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτή την αμυντική παραγωγή, δήλωσαν οι ειδικοί. Οι προσπάθειές του να κατασκευάσει τεθωρακισμένα οχήματα και μεγάλα ναυτικά σκάφη έχουν συναντήσει μικτά αποτελέσματα. Εισάγει επίσης μικρά υποβρύχια από τη Βόρεια Κορέα, ενώ επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τον εγχώρια παραγόμενο στόλο του, σύμφωνα με πληροφορίες από τους New York Times.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε το Ιράν για να πλήξει το Ισραήλ χθες Σάββατο, ταξιδεύουν μακρύτερα και είναι πιο ακριβή από εκείνα που η Χαμάς και άλλοι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν εναντίον του Ισραήλ τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με τους New York Times.

Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, έχει στη φαρέτρα του πυραύλους της εποχής του Βιετνάμ.

Το Ισραήλ είχε αντιμετωπίσει αεροπορικές επιθέσεις από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, το οπλοστάσιο των οποίων περιλαμβάνει πυραύλους μικρού βεληνεκούς (12 έως 25 μίλια) και κάπως ανακριβείς πυραύλους 122 χιλιοστών της οικογένειας Grad, καθώς και πυραύλους Μ-302 συριακής κατασκευής με βεληνεκές περίπου 100 μίλια.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε το Ιράν το Σάββατο μπορούν να ταξιδέψουν πολύ μακρύτερα, και μερικά από αυτά μπορούν να ταξιδέψουν πολύ πιο γρήγορα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν, πολλοί με τη βοήθεια των δυνάμεων των ΗΠΑ.

Κατά την επίθεση του Σαββάτου, 185 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 36 πύραυλοι κρουζ και 110 πύραυλοι επιφανείας-επιφανείας εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους. Οι περισσότερες εκτοξεύσεις έγιναν από το Ιράν, αν και ένα μικρό μέρος προήλθε από το Ιράκ και την Υεμένη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο Fabian Hinz, εμπειρογνώμονας για το στρατό του Ιράν στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στο Βερολίνο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι το Ιράν χρησιμοποιεί πιθανότατα έναν πύραυλο κρουζ που αναπτύχθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον Paveh 351. Έχει βεληνεκές άνω των 1.200 μιλίων – αρκετό για να φτάσει στο Ισραήλ από το Ιράν.

