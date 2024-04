Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ. Μέχρι στιγμής, έξι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, που επικαλείται την ενημέρωση της αστυνομίας, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν την ζωή τους λόγω της επίθεσης με μαχαίρι. Το έκτο θύμα – μία γυναίκα που πέθανε στο νοσοκομείο από τα τραύματα που έφερε – είναι η μητέρα του μωρού εννέα μηνών που ήταν επίσης θύμα της επίθεσης και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σημειώνεται ότι η Webb ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το εννέα μηνών μωρό που ήταν μεταξύ των θυμάτων και δήλωσε: «Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι είχαν μπει στο χειρουργείο. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, πραγματικά. Είναι τρομερό, τρομερό.»

Commissioner Karen Webb speaking about the #BondiJunction stabbing. Four women died in shopping centre, one died in hospital. One man died in the centre. Further eight in hospitals including a nine month old. pic.twitter.com/A7wPTI1uax

— Tamsin Rose (@tamsinroses) April 13, 2024