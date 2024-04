To να μη μιλάτε για άνδρες με τις φίλες σας θα λύσει πραγματικά όλα σας τα προβλήματα;

Οι εκκλήσεις για «απομάκρυνση» των ανδρών από το επίκεντρο της ζωής των γυναικών [και των συζητήσεων τους] έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες που προβάλλουν το εν λόγω περιεχόμενο υποδηλώνουν ότι αυτό είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση τους. Αλλά πόσο απελευθερωτική είναι η απομάκρυνση των ανδρών από το επίκεντρο; Είναι καν δυνατή;

«Το μόνο για το οποίο μιλάμε πια είναι για τον Big ή τα αρχίδ@@ ή τα μικρά πέη. Πως γίνεται τέσσερις τόσο έξυπνες γυναίκες να μην έχουν τίποτα άλλο να συζητήσουν παρά μόνο για τους γκόμενους; Κι εμείς; Τι σκεφτόμαστε, τι νιώθουμε, τι ξέρουμε; Χριστέ μου!».

Στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Sex and the City, η Miranda (Cynthia Nixon) ξεσπάει. Απογοητευμένη από την εμμονή των φιλενάδων της να μιλάνε για άντρες (ο Big και η Carrie είχαν μόλις χωρίσει για πρώτη φορά, και ο φίλος της Charlotte δεν σταματά να αγγίζει το πέος του δημοσίως), τις φέρνει αντιμέτωπες με ένα επίκαιρο ζήτημα, ρωτώντας τους γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε μια συζήτηση που να μην περιστρέφεται γύρω από τους άντρες.

Αν και η δεύτερη σεζόν του SATC προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999, το κάλεσμα της Miranda να αποχωρήσουν οι άνδρες από τις συζητήσεις των γυναικών συνεχίζει να έχει απήχηση στις θηλυκότητες του σήμερα.

Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πότε πρωτοεμφανίστηκαν στο διαδίκτυο οι συζητήσεις γύρω από την περιφρόνηση των ανδρών, αλλά τα τελευταία χρόνια αυξάνονται έντονα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της φεμινιστικής σκέψης, καθώς και σε φεμινιστικά κινήματα όπως το #MeToo.

Αν αναζητήσετε στο YouTube τη φράση «decentring men», θα δείτε εκατοντάδες βίντεο που έχουν γυριστεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με τη σημασία της «απομάκρυνσης [από το επίκεντρο]» των ανδρών.

Από βιντεοσκοπημένα δοκίμια και εξομολογήσεις μέχρι καθοδηγούμενους διαλογισμούς, όσοι δημιουργούν αυτό το περιεχόμενο ισχυρίζονται ότι μέσω αυτής της πρακτικής, οι γυναίκες θα ενδυναμωθούν πραγματικά, καθώς θα σταματήσουν να «επενδύουν την ενέργεια τους σε μάταια ρομαντικά εγχειρήματα» και θα διαθέσουν αυτή την ενέργεια σε αυτούς που συχνά παραμελούν: τους φίλους, την οικογένεια και τον εαυτό τους.

Θεωρητικά, αυτό ακούγεται υπέροχο. Το να ζούμε κάτω από μια πατριαρχία – ένα πολιτικό σύστημα που επιβάλλει να κατέχουν οι άνδρες θέσεις κυριαρχίας και προνομίων – σημαίνει ότι πολλές γυναίκες έχουν γαλουχηθεί από νεαρή ηλικία να δίνουν προτεραιότητα στους άνδρες.

«Όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου ενθάρρυνε την αδελφή μου και εμένα να σερβίρουμε στον πατέρα μου το δείπνο του κάθε βράδυ και να καθαρίζουμε μετά τον αδελφό μου. Μας υπενθύμιζε τη σημασία του να το κάνουμε αυτό σωστά, ώστε στο μέλλον να γίνουμε καλές σύζυγοι και μητέρες. Αυτή η ρητορική (μαζί με όσα μάθαινα από την τηλεόραση για τους ρόλους των φύλων) μου δίδαξε ότι υπήρχε κάτι έμφυτα ξεχωριστό στους άνδρες. Κατείχαν μια συγκεκριμένη θέση που τους καθιστούσε σημαντικούς με έναν τρόπο που οι γυναίκες δεν ήταν. Αυτό έκανε κάθε αλληλεπίδραση που είχα με τους άνδρες πιο συναρπαστική από τις αλληλεπιδράσεις μου με τις γυναίκες. Λαχταρούσα την προσοχή τους και επιθυμούσα την επιβεβαίωση τους με τρόπους που με έβλαψαν και συνεχίζουν να με βλάπτουν μέχρι σήμερα. Έτσι, οι εκκλήσεις για την απομάκρυνση των ανδρών έχουν νόημα», γράφει η δημοσιογράφος Halima Jibril στο Dazed.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν οι Financial Times τον Ιανουάριο, οι νέοι άνδρες γίνονται πιο συντηρητικοί παγκοσμίως, ενώ οι νέες γυναίκες γίνονται πιο προοδευτικές. Αυτό, μαζί με την απογοήτευση για τη ζωή σε μια συντηρητική και πατριαρχική κοινωνία, οδήγησε στο κίνημα 4B (Four Nos) στη Νότια Κορέα, όπου από το 2019 οι γυναίκες άρχισαν να απαρνούνται τα ραντεβού με άνδρες, το γάμο, το σεξ με άνδρες και την απόκτηση παιδιών.

Η «απομάκρυνση» των ανδρών από τη ζωή σας [σε θεωρητικό ή και πρακτικό επίπεδο], θεωρείται η λύση στα προβλήματά μας με αυτούς. Αλλά είναι όντως η απελευθερωτική λύση που θεωρούν οι γυναίκες ότι είναι;

«Νομίζω ότι [όσοι ζητούν να απομακρυνθούν από τις συζητήσεις ή από τις ζωές των γυναικών οι άνδρες] προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόβλημα, το οποίο είναι «νιώθω δυσαρεστημένη με τον τρόπο που συνδέομαι με τους άνδρες», εξηγεί η 29χρονη Moya Lothian-McLean, συνεργαζόμενη συντάκτρια του Novara Media και συν-διοργανώτρια του podcast If I Speak.

«Αλλά είναι μια μερική λύση, επειδή ρίχνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη στους άνδρες ή σε έναν μόνο άνδρα. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι αν αφαιρέσω αυτόν τον «όγκο», θα είμαι ευτυχισμένη. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα σου, το οποίο δεν αναγνωρίζεις. Αυτό που κάνουμε λάθος με την πατριαρχία είναι ότι πιστεύουμε ότι εξυπηρετείται αποκλειστικά από ένα μόνο φύλο».

the best thing u can do for ur long-term happiness is decenter men from your life and strengthen your female friendships trust me

— exotic n neurotic ✧ *:・゚✧ *:・゚ (@ashrenee_xoxo) April 1, 2024