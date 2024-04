Οι κάτοικοι των Καναρίων Νήσων σχεδιάζουν διαμαρτυρίες και απεργίες ως αντίδραση στον υπερτουρισμό που πλήττει το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Οι ακτιβιστές λένε ότι η μη βιώσιμη εισροή επισκεπτών καταστρέφει τη ζωή στο παγκόσμιο hotspot διακοπών, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς στο νησί της Τενερίφης έχουν προγραμματίσει απεργία πείνας για την κατασκευή δύο νέων ξενοδοχείων.

Άλλοι αναφέρουν ότι οι ντόπιοι κοιμούνται σε αυτοκίνητα και σπηλιές λόγω της εκτίναξης των τιμών των κατοικιών.

Το 2023, το αρχιπέλαγος προσέλκυσε 14,1 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, ρεκόρ για τα νησιά.

Οι αρχές είχαν σταματήσει τις εργασίες στο Hotel La Tejita και το Cuna del Alma στο Puertito de Adeje της Τενερίφης λόγω περιβαλλοντικών παραβάσεων, αλλά η κατασκευή συνεχίστηκε πρόσφατα.

Η οργάνωση Canarias Se Agota (Canaries Sold Out) σκοπεύει επίσης να διοργανώσει διαδηλώσεις στις 20 Απριλίου στην Τενερίφη, τη Γκραν Κανάρια, το Λανζαρότε και τη Λα Πάλμα με το σύνθημα «Τα Κανάρια έχουν όριο».

Η Canarias se exhausta (Τα Κανάρια Νησιά εξαντλούνται) είναι μια άλλη βασική ομάδα πίσω από τα σχέδια για τις διαδηλώσεις σε όλα τα νησιά.

«Εμείς σε αυτά τα νησιά ήμασταν πάντα πολύ φιλόξενοι στους τουρίστες, αλλά θέλουμε περισσότερο βιώσιμο τουρισμό», δήλωσε ο Ruben Zerpa, από την οργάνωση Canaries Sold Out, στη βρετανική εφημερίδα i.

'Tourism at all costs could be damaging to the Island.'

Co-Owner of The Vault Bar in Tenerife, John Parkes, on Tenerife local's anger over tourists and digital nomads forcing housing prices up.

