Τελειωμό δεν έχουν σήμερα τα μηνύματα συμπαράστασης στα social media της Κλόε Καρντάσιαν, κι αυτά με αφορμή την είδηση θανάτου του O. J. Simpson.

Υπενθυμίζεται πως ο Simpson πέραν της καριέρας του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, έγινε παγκοσμίως γνωστός, όταν κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της συζύγου του και του εραστή της, και τελικώς αθωώθηκε.

Συνήγορος υπεράσπισής του ήταν ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πατέρας της Κλόε και των αδερφών της Κιμ και Κόρτνεϊ.

Ο λόγος που σήμερα οι χρήστες στέλνουν συλλυπητήρια στην Κλόε, είναι πως ορισμένοι επιμένουν να πιστεύουν στη θεωρία συνωμοσίας που θέλει τον Simpson να είχε παράνομο δεσμό με την Kris Jenner και καρπός του έρωτά τους να είναι εκείνη.

Khloe Kardashian’s social media has been flooded with «condolences» amid the death of OJ Simpson following wild conspiracy theories that he was her real father. #KhloeKardashian #OJSimpsonhttps://t.co/KASNJDuIxp pic.twitter.com/DFzhB37g8T

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) April 12, 2024