Στην Αθήνα το τελικό κείμενο της LOA για τα F-35

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελικό κείμενο της Επιστολής Προσφοράς και Αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance) των ΗΠΑ που αφορά την πώληση στην Ελλάδα των μαχητικών F-35A Lightning II, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές η επιστολή – κατά το σύνηθες – απεστάλη κατ΄ αρχήν στο Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ODC: Office of Defense Cooperation) στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για να προωθηθεί εν συνεχεία στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η LOA είναι το πλέον λεπτομερές έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές οι οποίες είναι στην ευχέρεια του πελάτη στη συνέχεια για το τι θα αποδεχθεί και τι όχι. Και αυτή είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης των δύο πλευρών. Αμερικανικές διπλωματικές πηγές σημείωναν στο in ότι η διαδικασία προχωρά εξαιρετικά, χωρίς ωστόσο να δίνουν λεπτομέρειες για την LOA.

Οι ανακοινώσεις

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας Άμυνας και Ασφάλειας (DSCA: Defense Security Cooperation Agency) των ΗΠΑ, που ενημερώνει για την αποδέσμευση κάθε οπλικού συστήματος προς εξαγωγή, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της DSCA στις 27 Ιανουαρίου ξημερώματα. Ακολούθησε την ίδια μέρα η δημοσιοποίηση της επιστολής του αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία τον ενημέρωνε για τα F-35, αλλά και για τα οπλικά συστήματα που οι ΗΠΑ προτίθενται να δώσουν στην Ελλάδα ως «πλεονάζον αμυντικό υλικό» (EDA).

Στις 29 Ιανουαρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντηση του στην Αθήνα με τον κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα δήλωνε αναφορικά με το προσχέδιο της LOA πως «απεστάλη σήμερα, εδώ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από την αρμόδια Αμερικανική Υπηρεσία η επιστολή προσφοράς και αποδοχής, “LοA” όπως είναι γνωστή, για την πώληση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. Προηγουμένως, είχε δημοσιοποιηθεί η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Τόνι Μπλίνκεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35».

Η «μάχη» των SSI

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα είχε απορρίψει τα αποκαλούμενα προγράμματα ασφάλειας εφοδιασμού και πληροφοριών SSI (Security of Supply and Information), συνολικού εκτιμώμενου επιπλέον κόστους 600-800 εκατ. δολαρίων.

Η εν λόγω συμφωνία αφορούσε το πρόγραμμα κατασκευής των αναγκαίων υποδομών που απαιτούνται για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των αεροσκαφών F-35 και η διαφωνία είχε προκύψει για το αν θα πρέπει τα χρήματα να πληρωθούν στη Lockheed Martin και να επιστρέψουν ως υποδομές στην Ελλάδα ή αν οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες ενδεχομένως και σε πολύ χαμηλότερο κόστος.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας χαρακτήριζαν τα SSI είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη διαχρονική αξιοποίηση του μαχητικού ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα διαθέσιμα κονδύλια, όσο και για την ενίσχυση της ΕΑΒΙ.

Τα SSI απορρίφθηκαν με την αποφασιστική παρέμβαση του τέως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού ε.α. Κωνσταντίνου Φλώρου, κατόπιν και των σχετικών διαβουλεύσεων με την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και την σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος σημείωνε τότε στους συνομιλητές του και συνεχίζει να επιμένει στην ίδια άποψη, ότι η εταιρεία δεν διευκρίνιζε ακριβώς τα έργα που θα αφορούσαν τα SSI, ενώ το κόστος ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με τον στρατηγό να σημειώνει χαρακτηριστικά «γουρούνι στο σακί δεν παίρνω».