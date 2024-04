«Joker: Folie à Deux»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με Χοακίν Φίνιξ και Lady Gaga

Το πρώτο τρέιλερ για το Joker: Folie à Deux, το μουσικό σίκουελ του Joker με πρωταγωνιστές τους βραβευμένους με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ και Lady Gaga, αποκαλύφθηκε.

Στο sequel ο Φοίνιξ επιστρέφει ως Άρθουρ Φλεκ, ο ομώνυμος επίδοξος κωμικός που έγινε κακοποιός και η Lady Gaga ως Dr Harleen Quinzel, μια ψυχίατρος που της ανατέθηκε να θεραπεύσει τον Φλεκ στο Άσυλο του Άρκαμ, η οποία τον ερωτεύεται και γίνεται η συνεργός του ως θρυλική Harley Quinn.

Ένα σοβαρό μιούζικαλ

Ο τίτλος είναι μια αναφορά σε ένα ψυχιατρικό σύνδρομο στο οποίο μια παραληρητική κατάσταση μοιράζονται δύο άτομα.

Σε αντίθεση με τον Joker, το Joker: Folie à Deux θα είναι μιούζικαλ και αναμένεται να περιλαμβάνει 15 νούμερα, όπως ανέφερε το Variety, με τα περισσότερα από αυτά να είναι διασκευές προϋπαρχόντων τραγουδιών, όπως το That’s Entertainment από το μιούζικαλ The Band Wagon του 1953, το οποίο τραγούδησε ως γνωστόν και η Τζούντι Γκάρλαντ.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει το τραγούδι What the World Needs Now Is Love του 1965.

Στο Joker: Folie à Deux πρωταγωνιστούν επίσης οι Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan και Catherine Keener και σκηνοθετείται από τον σκηνοθέτη του Joker, Todd Phillips, ο οποίος αρχικά δήλωσε ότι η πρώτη ταινία ήταν «μία ακόμα ταινία», αλλά θα ενδιαφερόταν να κάνει περισσότερες αν ο Φίνιξ συμμετείχε.

Που πορεί να φτάσει ο ρόλος

Ο Φίνιξ, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Φλεκ, δήλωσε ενθουσιασμένος για το ρόλο, λέγοντας στο Rolling Stone: «Δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι … αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε με τον Τζόκερ που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι υπάρχουν «ατελείωτες δυνατότητες για το πού μπορούμε να πάμε με τον χαρακτήρα».

Το Joker έγραψε ιστορία στο box office όταν κυκλοφόρησε το 2019, καθώς ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια. Κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας και ήταν υποψήφια για 11 Όσκαρ, κερδίζοντας δύο.

Δείτε το τρέιλερ

*Το Joker: Folie à Deux θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου του 2024.

*Με στοιχεία από theguardian.com