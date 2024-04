Τι κάνει μια σανίδα του surf δίπλα από τη Σελήνη;

Η σεληνιακή τροχιά της NASA ερευνούσε την επιφάνεια της Σελήνης όταν κατέγραψε ένα μυστηριώδες αντικείμενο να την διαπερνά που έμοιαζε με σανίδα του surf.

Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) έδειξαν σε μερικές λήψεις ένα μακρύ, στενό και προφανώς επίπεδο αντικείμενο.

Ενώ ορισμένοι είχαν υποθέσει ότι η παρατήρηση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ψηφιακό τεχνούργημα, άλλοι ήταν σίγουροι ότι η NASA είχε συλλάβει εξωγήινους να επισκέπτονται τον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Αλλά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αποκάλυψε αργότερα ότι το LRO συνέλαβε διαστημόπλοιο της Κορέας, το Danuri, καθώς πετούσε μόλις λίγα μίλια μακριά.

Το LRO βρίσκεται σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και τραβάει φωτογραφίες από το 2009, όταν έγινε η πρώτη αποστολή της NASA στο φεγγάρι μετά από μια δεκαετία.

Και αποδεικνύεται ότι το σκάφος βρίσκεται σε σχεδόν παράλληλη τροχιά με το Danuri, το οποίο εκτοξεύτηκε το 2022 από το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Έρευνας της Κορέας (KARI).

Look at What NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Just Caught Speeding in Orbit Around the Moon https://t.co/Eulo7CsPPz

Ο Paul Byrne, καθηγητής πλανητικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο St Louise, μοιράστηκε μερικές από τις εικόνες του LRO στο X.

«Για να είμαστε σαφείς, ο Danuri δεν είναι ένα περίεργα λεπτό φορτίο από pixels – είναι ένα διαστημόπλοιο σε τροχιά με αρκετά φυσιολογική εμφάνιση», εξηγεί ο ίδιος.

To be clear, the Danuri orbiter is not a weirdly thin load of pixels—it’s a fairly normal-looking orbiter. But the terrific speeds involved mean that it’s smeared on the LRO’s camera detector.

Here it is in «unsmeared» form, by the LRO team: pic.twitter.com/qrcXH428CP

— Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) April 5, 2024