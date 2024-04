Γνωστός κομίστας αυτοκτόνησε μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση – Άφησε ιδιόχειρο σημείωμα

Ο συγγραφέας των κόμικς «Hip Hop Family Tree» ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πεντασέλιδη επιστολή, στην οποία υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν ψευδείς και κατηγορεί τους διαδικτυακούς τραμπούκους ότι τον καταδίωξαν μέχρι θανάτου

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης κόμικς Εντ Πίσκορ (Ed Piskor) πέθανε σε ηλικία 41 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα 1 Απριλίου. Τα αίτια του θανάτου του Πίσκορ δεν έχουν γίνει γνωστά.

Αλλά πριν από τον θάνατό του, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σημείωμα που έμοιαζε με σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο αναφερόταν στις πρόσφατες καταγγελίες δύο γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του.

Η καλλιτέχνις Molly Dwyer τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να την αποπλανήσει όταν ήταν ακόμη ανήλικη, ενώ μια άλλη γυναίκα, η Molly Wright, ισχυρίστηκε ότι ο Πίσκορ της ζήτησε στοματικό σεξ με αντάλλαγμα να βοηθήσει την καριέρα της.

Ο Πίσκορ αρνήθηκε τις κατηγορίες σε ένα μακροσκελές, πεντασέλιδο μήνυμα που δημοσίευσε λίγες ώρες πριν πεθάνει. Οι ειδικοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αυτοκτονία και ότι δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα μόνο γεγονός.

Ο Πίσκορ ήταν γνωστός για τη δημιουργία της σειράς κόμικς Hip Hop Family Tree, η οποία ξεκίνησε το 2013 και εξέταζε την ιστορία του μουσικού είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1970. Τα βιβλία μεταφράστηκαν σε μισή ντουζίνα γλώσσες και το 2015, η δεύτερη συλλογή κέρδισε το διάσημο βραβείο Eisner, το σημαντικότερο στον κόσμο των κόμικς. Το τελευταίο μέρος, μια συλλογή του έπους με περισσότερες από 500 σελίδες που ονομάζεται Omnibus, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, η παραγωγική επαγγελματική ζωή του Πίσκορ, που γεννήθηκε στην Πενσυλβάνια, επισκιάστηκε από τα προσωπικά του ζητήματα και τις κατηγορίες για παρενόχληση.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο της 24ης Μαρτίου, η Molly Dwyer, μια βραβευμένη 21χρονη σκιτσογράφος από τη Φιλαδέλφεια, αποκάλεσε τον Πίσκορ «σκουλήκι», υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να την προσεγγίσει το 2020, όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών. Η Dwyer μοιράστηκε μηνύματα που έλαβε από εκείνον. «Είσαι 17 ή 18 ετών; Θα θυμώσω πολύ αν πεις 17, γιατί αυτό με συντρίβει σε αυτή την ηλικία».

Η Dwyer δημοσίευσε τα μηνύματα – τα οποία μοιράστηκαν τα μέσα ενημέρωσης των κόμικς – σε ένα Instagram Story που δεν είναι πλέον ορατό (εξαφανίστηκε μετά από 24 ώρες).

Λίγες ημέρες αργότερα, μια άλλη καλλιτέχνιδα, αυτή τη φορά από την Πενσυλβάνια, η Molly Wright, ισχυρίστηκε ότι ο Πίσκορ της ζήτησε να του κάνει στοματικό σεξ με αντάλλαγμα να της δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του ατζέντη του.

Μετά τις κατηγορίες, μια έκθεση έργων του Πίσκορ στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια ανεστάλη. «Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Πίτσμπουργκ έμαθε χθες για τους ισχυρισμούς ενός ατόμου για ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του καλλιτέχνη Εντ Πίσκορ, του οποίου το έργο επρόκειτο να εκτεθεί στην 707 Penn Gallery από τις 6 Απριλίου 2024», εξήγησε εκπρόσωπος του ταμείου σε τοπική εφημερίδα στις 25 Μαρτίου. «Λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τους ισχυρισμούς και αποφάσισε να αναβάλει την έκθεση επ’ αόριστον».

Για τέσσερα χρόνια ο Εντ Πίσκορ είχε ένα πρόγραμμα στο YouTube – με περισσότερους από 90.000 συνδρομητές – με τίτλο Cartoonist Kayfabe, το οποίο παρουσίαζε μαζί με τον συνάδελφό του σκιτσογράφο Τζιμ Ραγκ. Η εκπομπή ανέλυε τον κόσμο των κόμικς και έπαιρνε συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους του χώρου. Στις 30 Μαρτίου, ο Ραγκ μοιράστηκε στο Instagram ότι αποφάσισε να σταματήσει αυτή τη συνεργασία.

«Υπό το φως των σοκαριστικών αποκαλύψεων της περασμένης εβδομάδας, θεωρώ απαραίτητο να επανεκτιμήσω τις επαγγελματικές μου συνεργασίες για να διασφαλίσω ότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μου για σεβασμό και ακεραιότητα. Ως εκ τούτου, τερμάτισα τη συνεργασία μου με τον Εντ Πίσκορ», ανέφερε σε ένα μήνυμα που δεν μπορεί πλέον να δει κανείς.

Η Τζαστίν Πίσκορ, αδελφή του σκιτσογράφου, ανακοίνωσε τον θάνατό του. Σε ένα μήνυμα στο Facebook το απόγευμα της 1ης Απριλίου, δημοσίευσε ένα σύντομο κείμενο με αρκετές φωτογραφίες των δύο τους μαζί: «Με την πιο ραγισμένη καρδιά μοιράζομαι ότι ο μεγάλος μου αδελφός, ο Εντ, απεβίωσε σήμερα. Σας παρακαλώ απλά να έχετε την οικογένειά μας στις προσευχές σας, καθώς αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε ποτέ να περάσουμε».

Την ίδια ημέρα, στις 8 π.μ. (ώρα Πενσυλβάνια), λίγο πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, ο Εντ Πίσκορ ανήρτησε ένα μήνυμα στο Facebook, το οποίο χρησιμοποιούσε συχνά. «Είμαι αβοήθητος απέναντι σε έναν όχλο αυτού του μεγέθους. Σας παρακαλώ να μοιραστείτε τη δική μου πλευρά των πραγμάτων. Sayonara», ανέφερε. Η ανάρτηση περιελάμβανε έναν σύνδεσμο προς ένα πολύ μεγαλύτερο κείμενο: Ένα πεντασέλιδο έγγραφο σε ένα αρχείο του Google Drive, το οποίο αρχίζει με το «Λυπάμαι πολύ που ήμουν τόσο ηλίθιος».

«Η γλώσσα και η οπτική φαίνονται πραγματικά χαζά στην καλύτερη περίπτωση, αλλά υπόσχομαι την αθωότητά μου», συνεχίζει ο Πίσκορ στο σημείωμα. Ο καλλιτέχνης λέει ότι δεν έπρεπε ποτέ να μιλήσει με την Molly Dwyer, αλλά ήταν περίεργος να γνωρίσει κάποια τόσο νέα και ταλαντούχα. Ισχυρίζεται ότι το γεγονός ότι συναντήθηκαν δεν υπονοεί ότι ήθελε σεξουαλική σχέση, αλλά αναγνωρίζει ότι δεν έπρεπε να προσεγγίσει μια 17χρονη. «Η περιέργεια σκότωσε τον σκιτσογράφο», έγραψε.

«Λυπάμαι. Δεν προσπαθούσα να προσφέρω επαγγελματικές χάρες σε κανέναν ή να χρησιμοποιήσω τη «θέση» μου (τι αστείο) για να μπω στο παντελόνι κανενός. Είμαστε όλοι στο παιχνίδι της τέχνης, οπότε γιατί να μην συστήσουμε νέους φίλους σε παλιούς φίλους;».

Όσον αφορά τη Molly Wright, ο Πίσκορ ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες της ήταν ψευδείς και ότι ποτέ δεν ήθελε να διατηρήσει σχέση μαζί της. Είπε ότι έκαναν σεξ δύο φορές, επειδή εκείνη ενδιαφερόταν γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αλλά ότι ποτέ δεν ήθελε να προχωρήσουν τα πράγματα παραπέρα.

«Νόμιζα ότι τα πράγματα τελείωσαν φυσιολογικά», έγραψε. Στο έγγραφο, συνεχίζει λέγοντας ότι οι κατηγορίες της Wright αποτελούν «αίνιγμα» για τον ίδιο και ότι «οι πράξεις της οριοθετούν τα όρια του εγκλήματος». «Είναι μια μικροπρεπής γυναίκα που την περιφρόνησαν. Τιμωρητική και ψεύτικη. Το σπίτι μου καιγόταν και εκείνη έριξε βενζίνη πάνω του».

Ed Piskor has posted a suicide note to his Facebook page. Anyone who is in touch with him, reach out ASAP. Or if anyone knows where he lives, call the police for a wellness check. This is not an April Fool’s joke and no matter what, no one should die.https://t.co/djGLdpUpaK

— Comic Tropes (@CTropes) April 1, 2024