Τι έγινε μαμά στην... πανδημία;

Συναυλιακό καλοκαίρι

H Anohni and The Johnsons έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 13 Ιουνίου

Με το έκτο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο My Back Was A Bridge For You To Cross (2023), η Anohni εστιάζει και πάλι στις κοινωνικές κατασκευές, την πνευματικότητα και τη σχέση μας με τη «βιόσφαιρα». Ο δίσκος διακρίθηκε ως «άλμπουμ της χρονιάς» από το New Yorker.