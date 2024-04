Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Με πολύ επιθετικό σχήμα παρατάσσει τον Ολυμπιακό κόντρα στον Άρη για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Τζολάκης παραμένει στο τέρμα για τους Πειραιώτες, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ρίτσαρντς να είναι η τετράδα στην άμυνα. Έσε και Τσικίνιο θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Φορτούνη δεξιά, τον Ποντένσε αριστερά και τους Γιόβετιτς, Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς, Τσικίνιο, Έσε, Φορτούνης, Ποντένσε, Γιόβετιτς και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ιμπόρα, Μαρτίνς, Ελ Αραμπί, Βέζο, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Αμπέι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYARIS #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/COJSTilUS0

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 3, 2024