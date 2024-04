Αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν ο Μάρκος Αλόνσο

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους μπλαουγκράνα εκτός από νέο προπονητή, να ετοιμάζουν αρκετές αλλαγές και στο ρόστερ τους.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν απέδωσαν το αναμενόμενα θα αποχωρήσουν από τους Καταλανούς, με τον πρώτο που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπάρτσα, να είναι ο Μάρκος Αλόνσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός αμυντικός θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι αφού οι Καταλανοί δεν προτίθενται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, μια απόφαση που συμφωνεί και η πλευρά του 33χρονου άσου, αφού όπως τονίζεται ο σεβασμός είναι αμοιβαίος.

Τη φετινή σεζόν ο Αλόνσο μετράει μόλις επτά συμμετοχές (4 στο πρωτάθλημα και 3 στο Champions League), απουσιάζοντας από τις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα εξαιτίας ενός τραυματισμού, χωρίς κάποιο γκολ ή ασίστ στην στατιστική του, σε συνολικά 299 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, από τους υποψήφιους προς αποχώρηση από τους μπλαουγκράνα είναι και ο Σέρχι Ρομπέρτο, ο οποίος, όμως αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αφού είναι ένα παιδί του συλλόγου και εκ των αρχηγών της Μπάρτσα. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από το μέλλον του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα, αφού ο 44χρονος τεχνικός είναι υπέρ της παραμονής του 33χρονου μέσου στους Καταλανούς.

🚨🔵🔴 Understand Marcos Alonso will leave Barcelona as free agent at the end of the current season.

Massive respect between club and player but he’s leaving in June, decision made.

🇪🇸 Sergi Roberto could also leave for free but final decision will also depend on Xavi’s future. pic.twitter.com/Ec6b7bZAWP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024