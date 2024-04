Οι προβλέψεις του Ράις για το Final Four (pic)

Η Εuroleague συνεχίζει την… στήλη της όπου βρίσκει πρώην και νυν αθλητές μπάσκετ, και όχι μόνο, για να προβλέπουν τις ομάδες που θα πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου τον ερχόμενο Μάιο.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, Ταϊρίζ Ράις, ο οποίος ο 2014 είχε κατακτήσει τη Euroleague με τη φανέλα της Μακάμπι, όντας ο κορυφαίος παίκτης της τότε εξαιρετικής ομάδας που είχε χτίσει ο Ντέιβιντ Μπλατ.

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ ρωτήθηκε λοιπόν για τις επιλογές του, όμως δεν έδειξε… επηρεασμένος από το «ελληνικό» του παρελθόν, αφήνοντας εκτός συζήτησης τόσο τον Παναθηναϊκό, όσο και τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Ράις επέλεξε να… στείλει στο Final Four, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε, την Μπαρτσελόνα και τη Μονακό.

These predictions seem to be tougher after

every round of play 👀 pic.twitter.com/OISbhBcn1K

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 1, 2024