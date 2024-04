Ζήσε στο ιστορικό Wembley τη μαγεία του μεγάλου τελικού!

Η μέρα που περιμένουμε κάθε χρόνο, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, πλησιάζει. Όπως και να το κάνουμε άλλωστε, η μπάλα γεννήθηκε στην Ευρώπη και αγαπήθηκε μετέπειτα από όλον τον κόσμο ως το απόλυτο αθλητικό θέαμα, με φιλάθλους και οπαδούς φανατικούς. Φέτος, επιστρέφει στη σύγχρονη γενέτειρά της και εγκαινιάζει το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: τον τελικό του UEFA Champions League, που σημαίνει τον αγώνα που θα αναδείξει για φέτος την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!

Αυτός ο συγκεκριμένος τελικός είναι η μεγαλύτερη αθλητική εμπειρία για διάφορους λόγους. Πέραν του ότι θα αναμετρηθούν οι 2 πιο δυνατές ομάδες της χρονιάς, αυτό θα συμβεί στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου, που ως χώρος από μόνος του δημιουργεί άλλου τύπου συγκινήσεις αφού έχει φιλοξενήσει από Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γράψει ιστορία.

Για σκέψου λοιπόν, όλο αυτό να το ζήσεις ζωντανά; Για σκέψου να είσαι ένας από τους 90 χιλιάδες τυχερούς που θα βρεθούν εκεί, όταν όλο το γήπεδο θα σείεται από τον ενθουσιασμό;

Αυτήν την 1η Ιουνίου του 2024 ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια, το κύπελλο του UEFA Champions League, θα γίνει η ωραία Ελένη της Τροίας του Ποδοσφαίρου. Και σε αυτό έχεις τη δυνατότητα να είσαι ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ναι, εσύ που διαβάζεις τώρα αυτό το άρθρο, μπορεί να είσαι μέσα στο γήπεδο όταν θα σηκώνεται αυτή η κούπα.

Πώς;

Πολύ απλά και χωρίς κόπο, κάνοντας χρήση των πιστωτικών καρτών Mastercard® ή της κάρτας Dual* της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές, από 19 Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου. Γιατί, με κάθε συναλλαγή κερδίζεις και μία συμμετοχή στην κλήρωση που θα σου χαρίσει ένα διπλό εισιτήριο για να ζήσεις το πάθος, την αγωνία και τη μαγεία που μόνο ο τελικός του UEFA Champions League μπορεί να σου προσφέρει.

Οπότε όσο περισσότερο χρησιμοποιείς τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, τόσες περισσότερες συμμετοχές και άρα πιθανότητες θα έχεις να κερδίσεις. Και δεν μιλάμε για έναν τυχερό αλλά για τρεις που θα βρεθούν εκεί τη μεγάλη νύχτα του τελικού.

Και το καλύτερο; Ο κάθε τυχερός δεν απολαμβάνει μόνο το προνόμιο ενός διπλού εισιτηρίου για το Wembley αλλά επιπλέον τα αεροπορικά εισιτήρια, τις μετακινήσεις καθώς και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο του Λονδίνου. Στο τέλος δε του αγώνα, ένα μοναδικό δώρο έκπληξη θα σε περιμένει για να σου θυμίζει την ανεπανάληπτη αυτή εμπειρία.

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σου κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα.

Και μην ξεχνάς ότι: Όσες περισσότερες συναλλαγές κάνεις, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να είσαι ένας από τους τρεις τυχερούς.

Αν πάλι δεν έχεις πιστωτική κάρτα Mastercard® ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα, μπορείς πολύ εύκολα να την αποκτήσεις: κάνεις την αίτησή σου μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες: Mastercard® Silver, Gold, Black και η κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα. Οι πιστωτικές αυτές κάρτες είναι εδώ για να σου προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές σου, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι, on line διαχείριση και προσωπική εξυπηρέτηση.

Τέλος, να θυμάσαι ότι σε κάθε σου αγορά κερδίζεις πόντους από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, που μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ, σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και κάποιες φορές καθόλου.

Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League μετράει αντίστροφα και σε καλεί να τον ζήσεις από κοντά.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr

*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.