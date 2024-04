Σε δημοπρασία τα παπούτσια του Αντετοκούνμπο από το ντεμπούτο του με την Εθνική

Σε λίγους μήνες θα συμπληρωθούν δέκα χρόνια από το ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την Εθνική Ελλάδος σε επίσημο επίπεδο.

Ήταν 30 Αυγούστου 2014 όταν η «γαλανόλευκη» αντιμετώπιζε τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον «Greek Freak» να είναι στη 12άδα και να παίρνει χρόνο συμμετοχής πηγαίνοντάς τα εξαιρετικά αφού σημείωσε 11 πόντους και κατέβασε 5 ριμπάουντ στα 19 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Τα παπούτσια που φορούσε τότε ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχουν αποκτήσει τεράστια αξία, με δεδομένη και την πορεία του στο παγκόσμιο μπάσκετ, έτσι ο οίκος «Sotheby’s» αποφάσισε να να βγάλει για δημοπρασία, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες.

Πάνω στα παπούτσια του ο Αντετοκούνμπο είχε γράψει και κάποιες φράσεις που του θύμιζαν από που προέρχεται, οι οποίες είναι:

«Keep working»= συνέχισε τη δουλειά

«God give me Power to continue»= Θεέ δώσε μου δύναμη να συνεχίσω)

«Ups and down God Help Me»= Στα πάνω και στα κάτω ο Θεός με βοηθά

«My Family play for me / Veronica, Charles, Kostas, Alex – Emeko, Rotimi»= Η οικογένειά μου παίζει για μένα / Βερόνικα, Τσαρλς, Κώστας, Άλεξ, Θανάσης