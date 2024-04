Έτοιμος να επιστρέψει στην δράση ο Τζόελ Εμπίντ (pic)

Ένας από τους αστέρες του ΝΒΑ που ταλαιπωρήθηκαν φέτος από τους τραυματισμούς είναι ο Τζόελ Εμπίντ, και ύστερα από περίπου δύο μήνες είναι μοιάζει έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Καμερουνέζος σέντερ είχε περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου ν’ αποκατασταθεί ο τραυματισμός που είχε υποστεί στο αριστερό του γόνατο, με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να τονίζει πως είναι πιθανό να βάλει ξανά τη φανέλα του και να αγωνιστεί τα ξημερώματα στο αγώνα των Σίξερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Εμπίντ τα πήγαινε εξαιρετικά και φέτος, αποτελώντας έναν από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες, αλλά και από τα φαβορί για την κατάκτηση του MVP, όμως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί αφού δεν έχει συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό παιχνιδιών για να διεκδικήσει το βραβείο.

Φέτος λοιπόν σε 34 παιχνίδια ο ηγέτης των Σίξερς μετρά 35.3 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star Joel Embiid is nearing a return and expected to play this week. The reigning MVP has been out since January 30 with a left meniscus injury. His status for Tuesday vs. OKC is expected later today. pic.twitter.com/Rn4mb6Qizv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2024