H Gisele μιλά για τις τοξικές σχέσεις και κάθε σύγχρονη γυναίκα αξίζει να την ακούσει

Μια μεγάλη και εξομολογητική συνέντευξη στους New York Times παραχώρησε η Gisele, η οποία βλέπει τη ζωή της να αλλάζει ριζικά στα 43 της χρόνια, και παρά τις προκλήσεις και τις δύσκολες αποφάσεις, η ζωή της φαίνεται να μπαίνει ξανά σε μια σειρά.

Στα 40 της δεν είχε νιώσει ποτέ ξανά τόσο καταθλιπτική και ευάλωτη. Είχε περάσει δύσκολα λόγω δύο εγχειρήσεων στον ώμο της, ενώ και η προσωπική της κατάσταση βρισκόταν σε μια ρευστή φάση. Τελικά οι δύσκολες αποφάσεις και οι αλλαγές έγιναν μονόδρομος. Ήρθε το διαζύγιο από τον επί 13 χρόνια σύντροφό της, όπως επίσης και η μετακόμιση. Πλέον ζει στο Μαϊάμι και με κάθε ευκαιρία επισκέπτεται την γενέτειρα της, τη Βραζιλία.

Η συζήτηση δεν έμεινε μακριά από το διαζύγιο της, και τη νέα της σχέση με τον προπονητή jiu-jitsu, Joaquim Valente. Οι φήμες ήθελαν τη νέα σχέση της Gisele με τον Joaquim να έχει δημιουργηθεί πριν το διαζύγιο, ωστόσο η ίδια ξεκαθάρισε τα πράγματα:

«Αυτό δεν ισχύει. Συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλές γυναίκες οι οποίες κατηγορούνται για απιστία, ενώ απλά είχαν το κουράγιο να φύγουν από μια τοξική σχέση και τους φορέθηκε η ταμπέλα της άπιστης», δήλωσε η Gisele. «Οι γυναίκες σε έναν χωρισμό, μέσα σε όλα, έχουν και να διαχειριστούν το τι λέει η κοινωνία, η οικογένεια τους. Φυσικά στη δική μου περίπτωση, όλο αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο εξαιτίας της δημοσιότητας», πρόσθεσε.



«Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, παρά μόνο οι ίδιοι που είναι μέσα στη σχέση», είπε η Gisele. Εδώ και 18 μήνες το ζευγάρι παραμένει χωριστά και φαίνεται πως έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή τόσο η Gisele, όσο και ο Tom Brady.

Ομολογουμένως το γνωστό super model παραμένει πολύ ιδιωτική για την προσωπική της ζωή, ωστόσο επιβεβαίωσε πως είναι σε σχέση με ένα νέο πρόσωπο. «Αυτή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, όπου ένας φίλος μου εξελίχθηκε σε σχέση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ειλικρινές και αυθεντικό».

