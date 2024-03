Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στη Ράφα

Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, κατεστραμμένο σπίτι στη Ράφα από ισραηλινό βομβαρδισμό την 25η Μαρτίου).

**MOMENTS AGO**

The arrival of injured children and martyrs to Al-Najjar Hospital after the bombing of a house in Khirbet Al-Adas in Rafah. pic.twitter.com/hqFVmgFmZD

— Lou Rage (@lifepeptides) March 28, 2024