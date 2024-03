Οι Ταϊλανδοί βουλευτές τάχθηκαν σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του γάμου ζευγαριών του ιδίου φύλου, μια πρωτιά στη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με εικόνες που αναμετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του κοινοβουλίου της χώρας.

Το κείμενο αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, αλλά θα πρέπει να περάσει ακόμη από τη Γερουσία προτού καταστεί οριστικά νόμος του κράτους από τον βασιλιά. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες.

Η χώρα μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που αναγνωρίζει την ένωση ανθρώπων του ιδίου φύλου, και η τρίτη στην Ασία μετά την Ταϊβάν και το Νεπάλ.

Marriage Equality!

Thai parliament passes bill making the country the first South East Asian nation to legalize same sex marriage! pic.twitter.com/BI6P351TEc

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 27, 2024