Επιβάτης του μετρό της Νέας Υόρκης βρήκε τραγικό θάνατο αφού διερχόμενος συρμός τον χτύπησε θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μανχάταν τη Δευτέρα, όταν το θύμα δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από ψυχικά διαταραγμένο άντρα, ο οποίος τον έσπρωξε και τον έριξε στις ράγες.

Η αμαξοστοιχία δυστυχώς δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως. Το θύμα —αγνώστων στοιχείων— κηρύχθηκε νεκρό λίγα λεπτά μετά, από τις Αρχές, ενώ συνελήφθη και ο δράστης, με τις κατηγορίες εις βάρος του να εκκρεμούν, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Το σοκαριστικό συμβάν έρχεται εν μέσω ενός κύματος βίαιων εγκλημάτων στο μετρό της πόλης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύνεκρου φονικού πυροβολισμού σε ένα κατάμεστο βαγόνι στο Μπρούκλιν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο αριθμός των επιθέσεων στο εκτεταμένο σύστημα υπόγειων μεταφορών αυξήθηκε κατά 53% πέρυσι σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή, με 570 τέτοιες επιθέσεις το 2023 σε σύγκριση με 373 το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία.

