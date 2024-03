Στη φυλακή μέχρι τις 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Όλοι φαίνεται να έχουν ξυλοκοπηθεί ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον ένας είχε υποστεί ηλεκτροπληξία, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Στις εικόνες από το δικαστήριο διακρίνονται τρεις εκ των φερόμενων δραστών να οδηγούνται με χειροπέδες στον ειδικό θάλαμο για τους κατηγορουμένους. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε ειδική καρέκλα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.

Δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν την ενοχή τους: ο Νταλερζόν Μιρζόεφ και ο Σαϊντακράμι Μουρονταλί Ρατσαμπαλιζόντα.

Σύμφωνα με το BBC, απευθύνθηκαν στο δικαστήριο στα τατζικικά με τη βοήθεια διερμηνέα. Οι άλλοι δύο ονομάζονται Σαμσιντίν Φαριντουνί και Μουχαμαντσομπίρ Φαϊζόφ.

Οι ρωσικές αρχές έχουν πει ότι οι κατηγορούμενοι είναι «ξένοι υπήκοοι», χωρίς να αναφέρουν την εθνικότητά τους. Το Τατζικιστάν είναι πρώην σοβιετική δημοκρατία στην Κεντρική Ασία, όπου το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων εργαζόταν παλαιότερα σε κομμωτήριο στην πόλη Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας. Ένας άλλος είναι πατέρας ενός νηπίου μόλις οκτώ μηνών, υπάλληλος σε εργοστάσιο στην πόλη Πολντόσκ, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Dalerdzhon Mirzoyev: Μετανάστης από το Τατζικιστάν, με παράταση της βίζας εργασίας, πατέρας 4 μικρών παιδιών.

Saidakrami Rachabalizoda: 28 ετών, φέρεται να έχει γεννηθεί στο Τατζικιστάν, ζει στη Μόσχα.

Shamsidin Fariduni: 24 ετών, γεννημένος στο Τατζικιστάν, εργάτης σε εργοστάσιο, πατέρας ενός μωρού 8 μηνών.

Muhammadsober Faizov: Ο τέταρτος κατηγορούμενος φάνηκε αναίσθητος σε αναπηρικό καροτσάκι και συνοδευόταν από γιατρό στην εμφάνισή του στο δικαστήριο. Εργαζόταν ως κομμωτής.

