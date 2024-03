Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα φανερώνουν την εικόνα της καταστροφής, τις πρωινές ώρες μετά την επίθεση στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα. Το RT κάνει λόγο για 143 νεκρούς με επιφυλάξεις καθώς υπάρχουν ακόμη πολίτες σε σοβαρή κατάσταση.

Το βράδυ της Παρασκευής, ένοπλοι, κραδαίνοντας Καλάσνικοφ τελευταίας γενιάς, άνοιξαν πυρ στο κοινό που ετοιμάζονταν να παρακολουθήσει την συναυλία του δημοφιλούς στη Ρωσία συγκροτήματος PicNic και έβαλαν φωτιά στον πολυχώρο ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες, τις ώρες που ακολούθησαν.

Μάλιστα η εθνοφρουρά που έσπευσε στο σημείο, δήλωσε πως κάποιοι εκ των παρευρισκομένων που γλίτωσαν από τις σφαίρες, τελικά πέθαναν από ασφυξία.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB

