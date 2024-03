Συγκλονίζουν οι περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο 133 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 140 ακόμη.

Ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, το βράδυ της Παρασκευής (22/03), και έσπειραν τον θάνατο. Όσοι επέζησαν περιέγραψαν τις συνεχείς ριπές από τους τρομοκράτες, αλλά και τις εκρήξεις που άκουσαν, αν και αρχικά νόμιζαν ότι ήταν πυροτεχνήματα. Επικράτησε πανικός.

More footage of the shooting at Crocus City Hall. According to preliminary data, it is already known about 40 dead and 100 injured. It is unknown where the terrorists are now and whether this is the only group in Moscow. pic.twitter.com/o51OtelCgI

