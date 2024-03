Φως στα αίτια της πυρκαγιάς στην έπαυλη της Κάρα Ντελεβίν – Τι αποκάλυψαν οι γονείς της 

Πυρκαγιά που ξέσπασε το Παρασκευή (15/3) κατέστρεψε ολοσχερώς την έπαυλη της Κάρα Ντέλεβιν στο Studio City του Λος Άντζελες, ενώ το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός βρίσκεται στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους.

Η 31χρονη Ντέλεβιν αγόρασε το σπίτι των 7 εκατ. δολαρίων πριν λίγα χρόνια από τον Jared Leto και μάλιστα την είχε παρουσιάσει το 2021 στην εκπομπή Architectural Digest, όπου την είχε περιγράψει ως την προσωπική της έπαυλη Playboy.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη σήμερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ζωή μπορεί να αλλάξει εν ριπή οφθαλμού. Γι’ αυτό αγαπάτε αυτό που έχετε», είχε δηλώσει καταρρακωμένη η Delevingne.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Αντζελες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 π.μ. στο πίσω μέρος της κατοικίας (έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων) και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κατακαίγοντας την έπαυλη.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι την σοφίτα του σπιτιού ενώ 94 πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από δύο ώρες.

Αν και η ίδια η Ντέλεβιν απουσίαζε, αλλά δύο άτομα, ένας πυροσβέστης και ένας ένοικος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

NEW: 35-year-old actress Cara Delevingne’s $7 million Los Angeles mansion destroyed in a house fire.

94 firefighters rushed to the house in 13 different fire engines.

«My heart is broken today. I cannot believe it. Life can change in a blink of an eye. So cherish what you… pic.twitter.com/Z1AS3K43xM

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 15, 2024