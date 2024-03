Η ώρα της μεγάλης επιστροφής – Ο Αϊζάια Τόμας υπογράφει σε ομάδα του ΝΒΑ (pic)

Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Αϊζάια Τόμας είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς οι οποίοι του προσέφεραν 10ήμερο συμβόλαιο, όπως ανέφερε ο έγκριτος δημοσιογράφος της λίγκας, Σαμς Σαράνια σε ανάρτησή του.

Ο βραχύσωμος γκαρντ είχε αγωνιστεί πέρσι τον Μάρτιο στους Σάρλοτ Χόρνετς επίσης με 10ήμερο συμβόλαιο, όμως δεν μπόρεσε να υπογράψει εγγυημένο. Έτσι έμεινε ελεύθερος και συνέχισε τις προσπάθειές του για να επιστρέψει στα παρκέ του μαγικού κόσμου.

Μέχρι πρότινος κάτι τέτοιο δεν έμοιαζε εφικτό, όμως πριν λίγο διάστημα ο Τόμας υπέγραψε με τη θυγατρική ομάδα των Γιούτα Τζαζ στην G-League και πραγματικά έκανε… όργια, διαλύοντας όποια άμυνα βρέθηκε στον δρόμο του σκοράροντας ακατάπαυστα.

Οι Φοίνιξ Σανς, που ψάχνονται για να ενισχυθούν ενόψει και των πλέι οφ, θέλησαν να δώσουν την ευκαιρία στον Αμερικανό να δοκιμάσει άλλη μία φορά, προσφέροντάς του 10ήμερο συμβόλαιο συνεργασίας. Μένει να δούμε πια αν αυτή θα είναι και η… τυχερή φορά για τον Τόμας που στο παρελθόν έχει αποδείξει πως μπορεί να παίξει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.

Thomas totaled performances of 32, 30, 34 and 34 points in his four G League games for Salt Lake City, making 25 of 56 three-pointers, and now is set to provide shooting, playoff experience and veteran leadership to the Suns. https://t.co/VHJWolsx5V

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2024