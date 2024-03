Σοβαρός τραυματισμός οπαδού της Αϊντχόφεν στην Γερμανία (vid)

Ενας οπαδός της Αϊντχόφεν, τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την διάρκεια συγκρούσεων στο περιθώριο του δεύτερου αγώνα των 16 του Champions League στο Ντόρτμουντ το βράδυ της Τετάρτης, όπως ανακοινώθηκε από την γερμανική αστυνομία.

Πρόκειται για έναν 35χρονο Ολλανδό, ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, είπε η αστυνομία στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «SID».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», δύο ομάδες οπαδών συγκρούσθηκαν γύρω στις 19:50 (τοπική ώρα) στον δρόμο για το στάδιο της Ντόρτμουντ, όπου η Αϊντχόφεν αντιμετώπισε την Μπορούσια και ηττήθηκε με 2-0, με αποτέλεσμα ν’ αποκλεισθεί από την συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

PSV Eindhoven supporters in Dortmund this afternoon before tonight’s Champions League match.😍🇳🇱 pic.twitter.com/DT2fjy9Rrq

