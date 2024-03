Η προσπάθεια μιας μάρκας εσωρούχων να πάψει η περίοδος να θεωρείται «ντροπιαστική και ταμπού»

Η μάρκα εσωρούχων Modibodi και η εικονογράφος Justyna Green συνεργάστηκαν για την επανακυκλοφορία του First Period Kit, το οποίο περιλαμβάνει ένα κόμικ που αναφέρεται στην πρώτη εμπειρία των έφηβων κοριτσιών από την περίοδο.

«Είναι σημαντικό να σπάσουμε το ταμπού γύρω από τη γυναικεία ανατομία, ώστε οι άνθρωποι με αιδοίο, κόλπο, κλειτορίδα, μήτρα, μεγάλα και μικρά χείλη να μπορούν με αυτοπεποίθηση να περιγράφουν τα μέρη του σώματός τους, να τα κατανοούν καλύτερα και με τη σειρά τους να επικοινωνούν καλύτερα τις ανάγκες τους»

Το σετ περιλαμβάνει ένα κόμικ και ένα σετ αυτοκόλλητων που σχεδίασε η Green και διάφορα προϊόντα Modibodi, όπως μια αδιάβροχη τσάντα για την αλλαγή, δύο ζευγάρια Black Hipster Bikinis και έναν καθρέφτη χειρός που προορίζεται για την εξερεύνηση του σώματος.

Από την αμηχανία μέχρι τον θυμό

Το κόμικ της Green αφηγείται την ιστορία δύο έφηβων κοριτσιών – της Rosie και της Riya – και ξεκινάει στο σχολικό λεωφορείο τους, όταν η Riya έχει την πρώτη της περίοδο.

Στόχος της Green ήταν να απεικονίσει την εμπειρία της Riya με έναν «ειλικρινή και εγκάρδιο τρόπο», σκοπεύοντας να εξομαλύνει τις σωματικές αλλαγές που περνούν τα έφηβα κορίτσια κατά την εφηβεία, ενώ παράλληλα απεικονίζει τα διάφορα συναισθήματα που μπορούν να βιώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από την αμηχανία μέχρι τον θυμό.

Το κόμικ έχει ως στόχο να καταρρίψει το ταμπού γύρω από τη γυναικεία ανατομία που «έχει αφήσει πάρα πολλά κορίτσια αποσυνδεδεμένα από το σώμα τους ή -ακόμα χειρότερα- να ντρέπονται γι’ αυτό», δήλωσε η Green.

Στο κόμικ, η Riya κρατάει τον καθρέφτη του κιτ για να εξετάσει για πρώτη φορά το αιδοίο της.

«Χωρίς να κοιτάζουν αλλού ή να κοκκινίζουν»

Σύμφωνα με την Green, αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή για να προτρέψει τους εφήβους να κατανοήσουν καλύτερα τα μέρη του σώματός τους, κάτι που σύμφωνα με την εικονογράφο είναι το πρώτο βήμα προς την ευρύτερη αλλαγή που απαιτείται για να αποστιγματιστεί η περίοδος ως «ντροπή και ταμπού».

«Και για όλους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, να μπορούν να λένε «αιδοίο» χωρίς να κοιτάζουν αλλού ή να κοκκινίζουν».

«Να γνωρίσουν το σώμα τους»

Η Green πιστεύει ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά όσον αφορά σε περιεχόμενο που να είναι τόσο διασκεδαστικό όσο και χιουμοριστικό για την αντιμετώπιση της γυναικείας υγείας και ευεξίας.

«Είναι πρωταρχικής σημασίας τα κορίτσια να γνωρίζουν το σώμα τους, ώστε να μπορούν να το φροντίζουν και να επικοινωνούν τις ανάγκες τους», δήλωσε η Green. «Θέλω τα κορίτσια που θα το διαβάσουν να γελάσουν, να πιάσουν έναν καθρέφτη, να ρίξουν μια ματιά στο αιδοίο τους και να γνωρίσουν το σώμα τους».

Οι εικόνες του κόμικ αποτυπώνονται σε ένα πακέτο αυτοκόλλητων και στα στοιχεία συσκευασίας του κιτ.

Το First Period Kit της Modibodi κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2021 σε μια προσπάθεια να απομακρύνει την ανασφάλεια από την εμπειρία της περιόδου.

*Με πληροφορίες από Deezen | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Short film about the first period | «Clumsy Little Acts of Tenderness» – by Miia Tervo | ΥouTube