Ασταμάτητος ο Φερστάπεν, πήρε την pole position και στην Σαουδική Αραβία

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε και τη δεύτερη pole position της νέας σεζόν στη Formula 1 δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε άλλο επίπεδο.

Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση και στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩

Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu

