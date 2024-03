Σε άμεσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και εχθρών και σε μηλιά και αχλαδιά πρέπει να προχωρήσουν αυτή την περίοδο οι παραγωγοί μηλοειδών.

Μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς είναι το φουζικλάδιο. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Το παθογόνο διαχειμάζει στα νεκρά – πεσμένα φύλλα στο έδαφος. Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και το παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα.

Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους μηλεώνες και αχλαδεώνες στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας, διαπιστώθηκαν στο εργαστήριο ώριμα ασκοσπόρια. Όπως επισημαίνει το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, τα ασκοσπόρια βλαστάνουν και προκαλούν προσβολές όταν παραμένουν υγρά για μερικές ώρες και σε θερμοκρασίες από 6ο C έως 26ο C. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται όταν τα σπόρια παραμείνουν υγρά συνεχόμενα για 28 ώρες στους 6ο C, για 14 ώρες στους 10ο C, για 9 ώρες στους 18-24ο C ή για 12 ώρες στους 26ο C.

Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία – σχετική υγρασία) των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπεται για την Κεντρική Μακεδονία γενικά άστατος καιρός, με κατά τόπους βροχοπτώσεις (Εικ. 1 και 2).

Συστήνεται η κάλυψη των οπωρώνων, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C έως C3).

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Σαν Ζοζέ, Ψώρα του San José

Σε οπωρώνες με προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται επέμβαση με παραφινέλαια εναντίον της διαχειμάζουσας μορφής, στη διόγκωση των οφθαλμών έως το στάδιο της πράσινης κορυφής (B έως C3).

Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και μία σημαντική μείωση των χειμερινών αυγών του κόκκινου τετράνυχου, καθώς και καταπολέμηση των διαχειμαζόντων μορφών του ανθονόμου της μηλιάς και της βαμβακάδας της μηλιάς.

Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής, διαπιστώθηκαν ώριμα ασκοσπόρια. Συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C3 έως D).

Φουζικλάδιο αχλαδιάς

Συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C3 έως D).