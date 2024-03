Οι «Ατομικές Βόμβες» σε δημοπρασία!

Ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά έγγραφα του κόσμου θα πουληθεί σε δημόσια δημοπρασία στις 14 Μαρτίου. Οι «Ατομικές βόμβες», γραμμένες λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση των πρώτων τέτοιων όπλων στην Ιαπωνία, καταγράφουν μια ερευνητική άποψη του «Έργου Μανχάταν».

Το έγγραφο Manhattan_Project χρονολογείται από την 1η Ιουλίου 1945 και τιτλοφορείται «Atomic Bombs: A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes Under the Uspic of the United States Government, 1940-1945.» Υπογράφεται από όλους τους επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου του J. Robert Oppenheimer και των νικητών του βραβείου Νόμπελ Enrico Fermi, Ernest Lawrence, James Chadwick, Harold Urey και Isidor I. Rabi.RR Auctions

Είναι το χρονοδιάγραμμα του εγγράφου που το κάνει τόσο σημαντικό – παραδόθηκε την 1η Ιουλίου, μόλις 15 ημέρες πριν από την πρώτη έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου, την πυρηνική δοκιμή που έλαβε χώρα στις 16 Ιουλίου 1945 και πέντε εβδομάδες πριν από τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι που έλαβαν χώρα στις 6 και 9 Αυγούστου 1945.

Λίγες είναι πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της τεχνολογίας από τη στιγμή ξεκίνησε η εποχή των πυρηνικών όπλων και τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το έγγραφο. Τότε, βέβαια, ο κόσμος δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι θα συνέβαινε όταν πατούσε το κουμπί του Trinity, που ήταν η κωδική λέξη.

Ο τίτλος και ο χρόνος του εγγράφου υποδηλώνουν ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Γνωστό ως «Smyth Report», χρονολογείται την 1η Ιουλίου 1945 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα μέσα ενημέρωσης στις 12 Αυγούστου 1945, λίγες μέρες μετά τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Είναι επομένως πιθανό να είναι η πρώτη δημόσια διαθέσιμη αναφορά για τη δημιουργία της βόμβας.

Η παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανακοινώθηκε από τον αυτοκράτορα Χιροχίτο στις 15 Αυγούστου και υπεγράφη επίσημα στις 2 Σεπτεμβρίου 1945. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων που προκλήθηκαν από τα δύο πυρηνικά ολοκαυτώματα ανήλθαν σε 129.000 έως 226.000 αμάχους και 7.000 έως 10.000 στρατιώτες.

Θα υπάρχουν πιο σπάνιες και πιο πολύτιμες κάρτες από τα 12,6 εκατομμύρια δολάρια που πληρώθηκαν για ένα Mickey Mantle, θα υπάρχουν πιο πολύτιμες κιθάρες από τα 6 εκατομμύρια δολάρια που πληρώθηκαν για το Martin D-18E του 1959 του Kurt Cobain και θα υπάρχουν περισσότερα σκηνικά ταινιών που πωλούνται για 5 εκατομμύρια δολάρια λόγω του ρόλου τους σε μια μυθοπλασία.

Το Manhattan Project όμως θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε ιστορία της ανθρωπότητας όποτε γραφτεί αυτό το επεισόδιο.

Οι υπογραφές στο έγγραφο είναι ιστορικές: James Chadwick (1891-1974), Richard C. Tolman (1881-1948), John H. Manley (1907-1990), Samuel T. Arnold (1892-1956), Gen. Kenneth D. Nichols (1907-2000), J. Robert Oppenheimer (1904-1967), Robert F. Bacher (1905-2004), Ernest O. Lawrence (1901-1958), William R. Purnell (1886-1955). ), William S. Parsons (1901-1953), Harold C. Urey (1893-1981), Enrico Fermi (1901-1954), Samuel K. Allison (1900-1965), Adm Frederick L. Ashworth (1912-2005). ), στρατηγός Thomas F. Farrell (1891-1967), συνταγματάρχης Elmer E. Kirkpatrick (1905-1990), William Shurcliff (1909-2006), Paul C. Fine, Col. Franklin T. Matthias (1908-1993) , Isidor I. Rabi (1898-1988), James B. Conant (1893-1978), George L. Harrison (1887-1958) και Stafford L. Warren (1896-1981). Αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους φυσικούς της ιστορίας.

“Έχω ξοδέψει μεγάλα κομμάτια της ζωής μου παρακολουθώντας τις τιμές δημοπρασίας σημαντικών αντικειμένων και προσπαθώντας να καταλάβω τι συνιστά αξία στο μπλοκ δημοπρασίας και αυτό το αντικείμενο μου φαίνεται σχεδόν ανεκτίμητο από οποιαδήποτε οπτική γωνία. Είναι ένα από εκείνα τα επιστημονικά αντικείμενα που γεφυρώνουν το χάσμα για να γίνει αντικείμενο τέχνης” επισημαίνει ειδικός σε δημοπρασίες.

Ακριβώς τι αξίζει αυτό το έγγραφο και πράγματι, τι μπορεί να σημαίνει ακόμη και σε μερικούς αιώνες από τώρα θα απαντηθεί εν καιρώ, αλλά αν είστε μαθητής της επιστημονικής μεθόδου και μελετητής της παγκόσμιας ιστορίας, το IMHO είναι ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που προσφέρθηκαν ποτέ σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Πώς θα μπορούσε αυτό να μην είναι πιο σημαντικό στο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας από οποιαδήποτε πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, έργο τέχνης του Άντι Γουόρχολ ή ένα θρησκευτικό έγγραφο;

Η τελευταία φορά που κάτι έστω και εξ αποστάσεως βγήκε σε δημοπρασία ήταν πριν από μια δεκαετία (19 Ιουνίου 2014) όταν μια κάρτα μεγέθους τεταρτημορίου που είχε υπογραφεί από 30 άτομα από το «Los Alamos New Mexico Atomic Bomb Project» βγήκε σε δημοπρασία στον οίκο Christie’s από τη διάσημη συλλογή Forbes. Παρά την προσδοκία της επίσημης Christie’s που ήταν για τιμή από 3.000 έως 5.000 δολάρια ΗΠΑ, η κάρτα πωλήθηκε για 161.000 δολάρια από τον οίκο δημοπρασιώνs

Η δημοπρασία πραγματοποιείται στις 14 Μαρτίου και μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αριθμούς να σκαρφαλώνουν σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της RR Auctions και θα αξίζει να την παρακολουθήσετε.

Το RR στο όνομα του οίκου δημοπρασιών σημαίνει «Remarkable Rarities» που κάπως συνοψίζει ότι αυτό το αντικείμενο είναι πραγματικά ξεχωριστό.