Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στα κοινωνικά δίκτυα

Η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα απέναντι στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης απέκτησε κοινωνικά δίκτυα.

Όπως και συμβαίνει και με άλλες ευρωπαϊκές αποστολές, όπως η επιχείρηση «IRINI».

Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω αναρτήσεων τόσο στο Facebook και το x όσο και στο Instagram.

On 03 March 2024, the Greek frigate HYDRA deployed in the area of Red Sea and joined the Operation EUNAVOR ASPIDES.

EUNAVFOR ASPIDES has a defensive mandate, to protect shipping targeted by attacks at sea or air. #eunavforaspides #RedSea #frigatehydra #eeas #aspides pic.twitter.com/vb1dcoTKrS

